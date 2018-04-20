Восьмилетний гонщик с Пхукета дебютировал на Idemitsu Thailand Supercross

Пхукетский мотогонщик Киттипат «Мотосунг» Праванрам в этом году впервые принял участие в соревнованиях Idemitsu Thailand Supercross 2018 и вот уже не протяжении трех гонок подряд показывает впечатляющие результаты.

20 Апреля 2018 16:00:00

Фото: Wichian Pravanrum

В нынешнем сезоне счету Мотосунга две победы – в гонках в Кхао-Яе и в Сакон-Накхоне, а в эти выходные гонщик попробует довести число золотых медалей до трех на гонке в Кампхэнг-Пхете. Интриги же добавляет тот факт, что собирающему медали пхукетскому кроссмену всего восемь лет, а выступает он сразу в двух категориях – 50 куб. см. (до девяти лет) и 65 куб. см. (до 11 лет) – и регулярно обходит соперников в каждой.

Отец юного гонщика Вичиан Праванрам – поклонник мотоспорта, так что его сын впервые сел на малокубатурный байк подходящих габаритов в возрасте четырех лет.

«Когда я заметил, что у него начинает хорошо получаться, то подтолкнул его к участию в местных гонках. А в возрасте шести лет он впервые принял участие в соревнованиях FMSCT Thailand Supercross в Сураттхани, где занял третье место», – рассказывает Вичиан.

«Он продолжил участвовать в гонках до конца сезона 2016 года и завоевал второе место на мотоциклах с объемом двигателя 50 куб. см. среди гонщиков не старше семи лет. Также он занял первое место на гонке BRIC, проходившей на треке Chang International Circuit в Бурираме», – добавляет отец Мотосунга.

Стоит отметить, что Мотосунг – не единственный представитель Пхукета в Idemitsu Thailand Supercross. Вместе с ним в гонках участвую два других члена команды Patong Motorcross Kids – Тиннапат «Харди» Анафаранг и Натакорн «Йодчай» Каммайи.

В ходе общения с тайской версией «Новостей Пхукета» (Khao Phuket) отец Мотосунга воспользовался шансам обратиться к пхукетским тинейджерам, участвующим в нелегальных уличных гонках.

«Приходите и посмотрите, что делают Мотосунг, Харди и Йодчай. Они покажут вам пример классной езды», – заявил он.