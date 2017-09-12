The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября

Первый Sunday Fun Brunch нового сезона в пляжном клубе XANA состоится в воскресенье, 1 октября.

Новости Пхукета

12 Сентября 2017 17:00:53

Гостинично-курортный комплекс Angsana Laguna Phuket озвучил дату возвращения воскресного бранча в регулярную программу XANA Beach Club. Первый Sunday Fun Brunch нового сезона состоится в воскресенье, 1 октября, говорится в пресс-релизе Angsana.

Как и прежде, гостей XANA в воскресенье будут ждать блюда тайской, азиатской и международной кухни, свежие морепродукты, суши и сашими, итальянские закуски и многое другое. Часть блюд будет готовиться прямо при гостях (подробнее о меню читайте в этой статье Далии Хилми).

Для развлечения детей (и спокойствия их родителей) в пляжном клубе будет работать детский уголок. Кроме того, взрослые и дети смогут охладиться в бассейне. Музыканты и диджеи позаботятся о создании соответствующей воскресной атмосферы. Пляжный волейбол также останется в качестве одной из опций программы.

Время проведеняи бранч в XANA – с 12:00 до 15:00. Стоимость участия – 1850++ бат со взрослого гостя (без напитков) и 1050++ с ребенка в возрасте 6-12 лет (для детей до 6 лет вход бесплатный). Безалкогольные напитки без ограничений доступны при доплате в 400++ бат, полный Free Flow – при доплате в 800++ бат. Рекомендуется бронировать столики заранее по эл. почте info@xanabeachclub.com или по телефону 076 358 500.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Бразильца с кокаином задержали в аэропорту Бангкока
Бразильца с кокаином задержали в аэропорту Бангкока
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.