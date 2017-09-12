Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября

Первый Sunday Fun Brunch нового сезона в пляжном клубе XANA состоится в воскресенье, 1 октября.

12 Сентября 2017 17:00:53

Гостинично-курортный комплекс Angsana Laguna Phuket озвучил дату возвращения воскресного бранча в регулярную программу XANA Beach Club. Первый Sunday Fun Brunch нового сезона состоится в воскресенье, 1 октября, говорится в пресс-релизе Angsana.

Как и прежде, гостей XANA в воскресенье будут ждать блюда тайской, азиатской и международной кухни, свежие морепродукты, суши и сашими, итальянские закуски и многое другое. Часть блюд будет готовиться прямо при гостях (подробнее о меню читайте в этой статье Далии Хилми).

Для развлечения детей (и спокойствия их родителей) в пляжном клубе будет работать детский уголок. Кроме того, взрослые и дети смогут охладиться в бассейне. Музыканты и диджеи позаботятся о создании соответствующей воскресной атмосферы. Пляжный волейбол также останется в качестве одной из опций программы.

Время проведеняи бранч в XANA – с 12:00 до 15:00. Стоимость участия – 1850++ бат со взрослого гостя (без напитков) и 1050++ с ребенка в возрасте 6-12 лет (для детей до 6 лет вход бесплатный). Безалкогольные напитки без ограничений доступны при доплате в 400++ бат, полный Free Flow – при доплате в 800++ бат. Рекомендуется бронировать столики заранее по эл. почте info@xanabeachclub.com или по телефону 076 358 500.