Воскресный бранч Go Live - Только в июле и августе Дата/Время начала: 1 Июля 2018 12:00:00 - 26 Августа 2018 15:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Воскресный бранч в Banyan Tree – это щедрый выбор свежайших живых даров моря из местных вод и из-за рубежа, исключительные блюда из лобстеров, японские закуски, аппетитное мясо, азиатские блюда в воке и европейские на гриле. Изысканная кузня, исключительный сервис, живой джаз и умиротворенная обстановка. На бранче в Banyan Tree каждый найдет что-то для себя! Каждое воскресенье с 12:00 до 15:30. Цены начинаются от 2800 бат (нетто) с человека. **Специальные скидки: приходите вчетвером и платите за двоих (скидка 50%) или приходите вдвоем и платите полцены за одного из гостей (скидка 25%). КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Отдел бронирования Адрес : Banyan Tree Phuket телефон : 076 372 400 Добавьте новостную ленту на свой сайт