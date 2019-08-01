Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ Календарь событий

Воскресный бранч '4 человека по цене 3'

Дата/Время начала: 4 Августа 2019, 12:00 PM - 25 Августа 2019, 04:00 PM

Специальное предложение на зеленый сезон! Приходите на самый живой воскресный бранч вчетвером, но платите только за троих. Срок действия предложения на ограничен.

Забронируйте свой столик на Sunday Brunch Club прямо сейчас!

Цена для обладателей клубной карты Dream: 1590++ бат. Обычная цена для взрослых: 1890 ++ бат.

  • Для детей до 10 лет бесплатно (1 оплативший взрослый = 1 ребенок бесплатно).
  • ** Работает отдельная зона для маленький детей с выделенным персоналом, доступны услуги няни и развлечения для детей.

С кем связаться: Отдел бронирований
Адрес: Dream Beach Club
телефон: 098 048 3500
Веб-сайт:
http://www.facebook.com/dreambeachphuket/photos/pb.984417361614826.-2207520000.1564641720./2436415939748287/?type=3&theater

 

Security:

SKYPARK
Dot Property Awards
Thai Residential
Laguna Golf Phuket - Children First Charity

 