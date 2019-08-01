Воскресный бранч '4 человека по цене 3'

Специальное предложение на зеленый сезон! Приходите на самый живой воскресный бранч вчетвером, но платите только за троих. Срок действия предложения на ограничен.
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Цена для обладателей клубной карты Dream: 1590++ бат. Обычная цена для взрослых: 1890 ++ бат.
- Для детей до 10 лет бесплатно (1 оплативший взрослый = 1 ребенок бесплатно).
- ** Работает отдельная зона для маленький детей с выделенным персоналом, доступны услуги няни и развлечения для детей.