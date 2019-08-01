Воскресный бранч '4 человека по цене 3'

Дата/Время начала: 4 Августа 2019, 12:00 PM - 25 Августа 2019, 04:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

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Цена для обладателей клубной карты Dream: 1590++ бат. Обычная цена для взрослых: 1890 ++ бат.