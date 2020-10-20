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Воскресный благотворительный кулинарный рынок

Дата/Время начала: 25 Октября 2020, 05:00 PM - 15 Ноября 2020, 10:00 PM

Воскресный благотворительный кулинарный рынок в Boat Avenue Laguna. Великолепная еда от лучших отелей и ресторанов по цене уличной кухни на одной площадке. Сборы будут переданы Phuket Has Been Good to Us и Good Shepherd.

С кем связаться: Азад Меер
Адрес: 21/11 Lagoon Street Cherngtalay, Phuket 83110
телефон: 0890160822

 

Security:

Thai Residential
QSI International School Phuket

 