Дата/Время начала: 25 Октября 2020, 05:00 PM - 15 Ноября 2020, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Воскресный благотворительный кулинарный рынок в Boat Avenue Laguna. Великолепная еда от лучших отелей и ресторанов по цене уличной кухни на одной площадке. Сборы будут переданы Phuket Has Been Good to Us и Good Shepherd.