Воскресные бранчи Sunday Brunch Club

Дата/Время начала: 11 Ноября 2018, 12:00 PM - 30 Декабря 2018, 04:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Ждем вас каждое воскресенье с 12:00 до 16:00 на воскресных бранчах нового сезона Sunday Brunch Club & Pool Party. В меню – более 120 изысканных блюд, включая королевских крабов с Аляски, живых бостонских лобстверов, французских устрицы, дары моря на льдю, импортное мясо, выбор жаркого, блюда японской кухни, тапас, бразильское барбекю, роскошный салат-бар, изысканные десерты. Экзотические фрукты, сыры из-за рубежа и несколько новых «станций», где блюда будут готовиться прямо при гостях. Кроме того, каждую неделю посетителям будут презентоваться блюда специально выбранных национальных кухонь разных стран мира. Стоимость бранча – 1890++ бат, для членов клуба – 1590++ бат.