Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ Календарь событий

Воскресные бранчи Sunday Brunch Club

Дата/Время начала: 11 Ноября 2018, 12:00 PM - 30 Декабря 2018, 04:00 PM

Ждем вас каждое воскресенье с 12:00 до 16:00 на воскресных бранчах нового сезона Sunday Brunch Club & Pool Party. В меню – более 120 изысканных блюд, включая королевских крабов с Аляски, живых бостонских лобстверов, французских устрицы, дары моря на льдю, импортное мясо, выбор жаркого, блюда японской кухни, тапас, бразильское барбекю, роскошный салат-бар, изысканные десерты. Экзотические фрукты, сыры из-за рубежа и несколько новых «станций», где блюда будут готовиться прямо при гостях. Кроме того, каждую неделю посетителям будут презентоваться блюда специально выбранных национальных кухонь разных стран мира. Стоимость бранча – 1890++ бат, для членов клуба – 1590++ бат.

С кем связаться: Отдел бронирования
Адрес: Dream Beach Club
телефон: 098 048 3500

Security:

Have a news tip-off? Click here

Thailand Yacht Show & RendezVous 2019
Новогодняя вечеринка в белом и золотом в Dream
Авеню звезд
Буфет в канун Рождества
Рождественский обед в ANGUS O’TOOL’S KARON BEACH
Оздоровительный курс «Движение как ключ к жизненной силе» в Outrigger Laguna Phuket
Boat Lagoon Weekend 1-2 марта 2019
Boat Lagoon Weekend 11-12 января 2019
Boat Lagoon Weekend 1-2 февраля 2019
ZUMA возвращается в Anantara Layan
Феноменальный праздничный тайский ужин в новогоднюю ночь
Рождественская ярмарка 7-8 декабря 2018
Ночь барбекю – съешь сколько сможешь
Ночь ребрышек барбекю – съешь сколько сможешь
Воскресное жаркое – съешь сколько сможешь
777 Beach Condo
Dream Beach Club
ZUMA Restaurant
Thai Residential
EPL Prediction Competition 2018-2019

 