Воскресная ярмарка в Пхукет-Тауне возобновила работу

Заместитель министра здравоохранения Таиланда Сатит Питутеча посетил Пхукет и проверил местные рынки в преддверии возобновления работы воскресной ярмарки Lard Yai в Старом городе. Как заявил замминистра, цель его визита состояла в том, чтобы обеспечить «открытие безопасной и уверенной страны без COVID-19». Для достижения этой цели работа должна вестись по трем направлениям: «стандартизация», «выстраивание безопасности» и «выстраивание уверенности».

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Также господин Питутеча отметил, что хотел бы, чтобы Пхукет оставался открытым для туристов и нигде не оступился в рамках проекта Phuket Sandbox “для восстановления устойчивого роста туризма при одновременном контроле за возможными вспышками коронавирусной инфекции».

В ходе пребывания на Пхукете заместитель министра также посетил рынок у храма Wat Thep в Пхукет-Тауне. Во время инспекции господин Питутеча прокомментировал три озвученных вектора работы. В частности, под «стандартизацией» понимается развитие и совершенствование стандартов на рынках в рамках концепции «вещевой рынок, достойные товары». Одновременно должны повышаться стандарты качества на расположенных при рынках точках уличного питания. Территория должна быть чистой, а еда – безопасной и гигиеничной. Люди должны быть уверены в безопасности совершения покупок на рынках.

«Выстраивание безопасности» предполагает соблюдение предписанных Минздравом мер по защите от коронавируса.

«Рынки и точки общепита должны строго контролировать входы на свою территорию и выходы с нее, следя за тем, чтобы все посетители проходили проверку здоровья. Также они должны оборудовать станции для мытья рук с мылом или дезинфекции их гелями на спиртовой основе. Все должны носить маски должным образом, соблюдать дистанцию друг между другом для избежания близких контактов, соблюдать меры личной гигиены. Предметы, к которым люди прикасаются, должны проходить санитарную обработку», – пояснил заместитель министра.

«Выстраивание уверенности» – еще одно направление работы по борьбе с коронавирусом. В рамках этой работы 70% сотрудников рынков и продавцов готовой еды должны быть вакцинированы, а сами рынки должны оценивать качество своей работы по стандартам Thai Stop COVID+ через соответствующий сайт.

«Мы просим операторов рынков и уличных продавцов еды о сотрудничестве и строгом соблюдении действующих мер безопасности для выстраивания уверенности среди туристов», – заявил господин Питутеча.

Также заместитель главы Минздрава напомнил о недавнем визите на остров главы правительства Праюта Чан-Очи и о важности проекта Phuket Sandbox.

«Провинция Пхукет готова и в физическом плане, и в стратегическом. Мы должны быть образцом для других провинций в будущем. Мы будем двигаться вперед вместе. Если на пути возникнет какое-либо препятствие, это станет проблемой для провинции, поэтому мы все должны работать сообща. COVID-19 – это проблема, касающаяся всех», – заявил господин Питутеча.

При этом замминистра никак не коснулся вопроса о том, что центральный рынок Пхукета совсем недавно пришлось закрыть из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции.

В ходе визита на остров господина Питутечу сопровождал доктор Данай Тиванда, занимающий пост заместителя главы Департамента здоровья. Выступая перед прессой он отметил, что, согласно Thai Stop COVID+, бизнес Пхукета показывает высокую готовность исполнять требования властей в плане защиты от коронавируса.

«В целом результаты показывают, что сервисы доставки еды и туристические достопримечательности соблюдают меры защиты на 100%; точки розничной и оптовой торговли показали результат в 94,84%; рестораны 82,65%; продуктовые рынки – 81,82%; рынки непродовольственных товаров – 75,47%», – заявил доктор Тиванда.

Лучше всего обстоят дела с регистрацией посетителей, первичном контроле состояния их здоровья, оборудования точек для мытья рук и контроль за численностью людей.

Компании и рынки, не прошедшие оценку с достаточно высокими результатами, получили предписание исправить недочеты в течение одной-двух недель.

«В добавок к этому операторы бизнеса и сотрудники должны проходить самостоятельную оценку по системе Thai Save Thai. Это необходимо для снижения риска распространения коронавируса и заражения членов их семей, коллег и других людей из местных сообществ», – добавил доктор Тиванда.