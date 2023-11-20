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Воскресная «Улица искусства» дебютировала в Пхукет-Тауне

По случаю наступления высокого сезона и, как следствие, постепенно налаживающейся погоды на Chartered Walking Street в Пхукет-Тауне опробовали новый формат. В воскресенье, 19 ноября, в рамках ярмарки была открыта «Улица искусства», благо, в эти выходные дождя не было.

Новости Пхукета

21 Ноября 2023, 04:00 PM
Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Street of Art, Phuket, Phang Nga Road в Пхукет-Тауне. Фото: РРАО

Арт-пространство организовали в небольшом переулке Soi Pradit, соединяющем Phang Nga Rd. и Rassada Rd. На дебютной Chartered Walking Street там была организована парковка для мотоциклов, а в этот раз – установили сцену для музыкальных выступлений, разместили белые кубы с работами художников, установили столы для мастер-классов и постелили красную дорожку для показа мод.

На открытие Street of Art, Phuket, Phang Nga Road. приехали мэр Пхукет-Тауна Сарон Ангканапилат, президент РРАО Реват Арироб, глава Ассоциации искуства Пхукета Ванит Тхепбут и другие почетные гости.

Официальные лица не уточнили, будет ли «Улица искусства» сопровождать ярмарку на Phang Nga Rd. каждое воскресенье, но в первый день скромный «пхукетский Арбат» заинтересовал многих тайцев и иностранцев.

 

 

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