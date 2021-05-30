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Восемь новых случаев COVID-19 выявили на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 30 мая на острове было выявлено восемь новых случая заражения коронавирусом. В больницах остаются 62 пациента.

Новости Пхукета

31 Мая 2021, 12:00 PM
В больницах острова находятся на лечении 62 человека с коронавирусом. Фото: РРНО

В больницах острова находятся на лечении 62 человека с коронавирусом. Фото: РРНО

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 658 (включая шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 62 человека, выписан – 601 заболевший, один пациент скончался.

При этом в минувшие выходные было подтверждено, что с 1 июня остров отменит ряд коронавирусных ограничений. В частности, к работе смогут вернуться спа и массажные салоны, студи красоты и маникюра, парикмахерские. Возобновят работу спортивные центры и стадионы.

При этом закрытыми останутся бары, пабы, клубы и караоке. Запрет на продажу и употребление спиртного в ресторанах также сохранится, равно как и запрет на домашние вечеринки с участием людей, не являющихся членами проживающей в доме семьи. Для въезда на Пхукет с материка по-прежнему нужны будут справка о вакцинации или предварительно полученный отрицательный тест на коронавирус.

 

 

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