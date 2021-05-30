Восемь новых случаев COVID-19 выявили на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за 30 мая на острове было выявлено восемь новых случая заражения коронавирусом. В больницах остаются 62 пациента.

Новости Пхукета

31 Мая 2021, 12:00 PM

В больницах острова находятся на лечении 62 человека с коронавирусом. Фото: РРНО