Восемь нелегальных мигрантов задержаны в ходе полицейской погони в Канчанабури

Полиция сообщила о задержании восьми нелегальных мигрантов из Мьянмы и перевозившего их тайского водителя в провинции Канчанабури. Автомобиль с мигрантами пытался скрыться уйти по полицейской погони, но водитель не справился с управлением на извилистой грунтовой дороге, в результате чего машина вылетела в джунгли, а все находившиеся внутри были арестованы.

Новости Пхукета

7 Июня 2022, 09:00 AM

Полиция устроила ночную погоню за машиной с мигрантами в Канчанабури. Фото: Фото: Piyarat Chongchareon / Bangkok Post