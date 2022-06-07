Восемь нелегальных мигрантов задержаны в ходе полицейской погони в Канчанабури

Как рассказал капитан Прадит Рэпхет, инцидент произошел в округе Тхонг-Пха-Пхум. Около 2:00 ночи полицейские попытались остановить на пункте дорожного контроля черный хэтчбек Honda Jazz, но водитель проигнорировал распоряжение и попытался скрыться, пишет Bangkok Post.
Погоня закончилась тем, что автомобиль вылетел с трассы. Внутри обнаружились 24-летний тайский водитель по имени Джаран и восемь мигрантов из Мьянмы, пятеро мужчин и три женщины.
Иностранцы рассказали, что заплатили по 28 тыс. бат за то, чтобы им помогли пересечь границу и трудоустроиться в Таиланде. Дорога заняла несколько дней и включала переправу через водохранилище Vajiralongkorn Dam. Вечером 5 июня за ними приехала Honda Jazz, но по пути водителю попался пункт полицейского контроля. Сам шофер сказал, что его наняли перевезти пассажиров за 5 тыс. бат.
В ходе трех других рейдов ночью и утром 5 июня в округе Тхонг-Пха-Пхум полицейские и военные задержали еще 58 нелегальных мигрантов. Также были арестованы три тайских проводника.
Иностранцы также рассказали, что заплатили за то, чтобы попасть в Таиланд по 20-30 тыс. бат. Работу им обещали в Самут-Сакхоне, Районге и Канчанабури.