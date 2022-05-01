Восемь наркокурьеров застрелены при задержании военными на границе

На тайско-бирманской границе в провинции Чианг-Рай произошло столкновение между армейским патрулем и группой контрабандистов, осуществлявших доставку наркотиков на территорию Таиланда. В перестрелке погибли восемь наркокурьеров, полиция изъяла 4,5 млн метамфетаминовых таблеток.

Новости Пхукета

1 Мая 2022, 01:00 PM

Военнослужащий у трупа мужчины застреленного в джунглях на границе с Мьянмой. Фото: Pha Muang Task Force / Bangkok Post