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Восемь наркокурьеров застрелены при задержании военными на границе

На тайско-бирманской границе в провинции Чианг-Рай произошло столкновение между армейским патрулем и группой контрабандистов, осуществлявших доставку наркотиков на территорию Таиланда. В перестрелке погибли восемь наркокурьеров, полиция изъяла 4,5 млн метамфетаминовых таблеток.

Новости Пхукета

1 Мая 2022, 01:00 PM
Военнослужащий у трупа мужчины застреленного в джунглях на границе с Мьянмой. Фото: Pha Muang Task Force / Bangkok Post

Военнослужащий у трупа мужчины застреленного в джунглях на границе с Мьянмой. Фото: Pha Muang Task Force / Bangkok Post

Вооруженный армейский патруль столкнулся с нарушителями границы в джунглях у деревни Тон-Муанг в округе Мэ-Фа-Луанг около 1:30 ночи субботы, 30 апреля. Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на тайские СМИ, солдаты увидели группу из десяти мужчин с рюкзаками и потребовали, чтобы те остановились.

Контрабандисты, согласно заявлению военных, оказались вооруженными и открыли по патрульным огонь из огнестрельного оружия, чтобы прикрыть свой отход. Столкновение продолжалось не более 10 минут, восемь нападавших были убиты. При осмотре джунглей были обнаружены 45 рюкзаков с метамфетамином в количестве 4,5 млн таблеток.

Официальные лица не раскрыли никакой информации о том, как проходил огневой контакт, чем были вооружены контрабандисты, какой они были национальности, пытались ли некоторые из них сдаться. О потерях среди военных ничего неизвестно, равно как и о судьбе двух из десяти членов группы наркокурьеров, которые не были застрелены солдатами.

 

 

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