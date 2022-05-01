Восемь наркокурьеров застрелены при задержании военными на границе

Вооруженный армейский патруль столкнулся с нарушителями границы в джунглях у деревни Тон-Муанг в округе Мэ-Фа-Луанг около 1:30 ночи субботы, 30 апреля. Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на тайские СМИ, солдаты увидели группу из десяти мужчин с рюкзаками и потребовали, чтобы те остановились.
Контрабандисты, согласно заявлению военных, оказались вооруженными и открыли по патрульным огонь из огнестрельного оружия, чтобы прикрыть свой отход. Столкновение продолжалось не более 10 минут, восемь нападавших были убиты. При осмотре джунглей были обнаружены 45 рюкзаков с метамфетамином в количестве 4,5 млн таблеток.
Официальные лица не раскрыли никакой информации о том, как проходил огневой контакт, чем были вооружены контрабандисты, какой они были национальности, пытались ли некоторые из них сдаться. О потерях среди военных ничего неизвестно, равно как и о судьбе двух из десяти членов группы наркокурьеров, которые не были застрелены солдатами.