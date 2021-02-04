Восемь моряков отправлены в карантин после месяца ожидания на борту судна в порту

Семь граждан Индонезии и один гражданин Мьянмы ступили на землю Пхукета после месяца ожидания разрешения от местных властей. Все это время они находились на борту судна MV Express 6, стоявшего в глубоководном порту (Phuket Deep Sea Port). Теперь же их ждет 14-дневный карантин в Metadee Resort and Villas, а затем – возвращение в родные страны.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Февраля 2021, 06:19 PM

Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Чернгчай Чомчернгпат рассказал, что 8 января в штаб-квартиру командования поступила информация о судне, вошедшем в территориальные воды Таиланда без разрешения. На следующий день судно пришвартовалось в глубоководном порту Пхукета.

«Судно было сочтено подозрительным и могло иметь контрабанду на борту, так что я отдал распоряжение проверить его», – пояснил вице-адмирал Чомчернгпат.

На борту MV Express 6 находились 18 человек – тайский капитан и команда из тайцев, индонезийцев, китайцев и одного гражданина Мьянмы.

По словам вице-адмирала, изначально речь шла о предъявлении всем им обвинений в нелегальном пересечении границы Таиланда и, возможно, нарушении таможенного законодательства. Впрочем, капитан дал объяснение своим действиям, которое удовлетворило ВМФ.

«Капитан сообщил нам, что индонезийские члены команды и их коллега из Мьянмы хотели вернуться в свои страны, поскольку их трудовые контракты истекли. Кроме того, они не чувствовали себя в безопасности, поскольку находились на борту уже долгое время, а судно затем еще должно было идти в Сомали. Поэтому капитан попросил нас связаться с посольствами соответствующих стран», – рассказал вице-адмирал Чомчернгпат.

Пхукетские ведомства проверили указанных моряков на наличие криминального прошлого и убедились, что те не были замечены в нелегальном трафике рабочей силы. После этого просьба о передачи информации в посольства Индонезии и Мьянмы была удовлетворена, а затем и Министерство иностранных дел пошло навстречу посольствам и классифицировало ситуацию как «особой случай».

Впрочем, хоть моряки и провели на борту своего судна довольно много дней в естественной самоизоляции, пройти карантин им все равно придется.

Само же судно MV Express 6 с оставшимися членами команды отправилось в Гуанчжоу.