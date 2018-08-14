Восемь человек задержаны в ходе антинаркотических рейдов на Пхукете

Полиция Пхукета сообщила о серии арестов, произведенных 11-12 августа на территории провинции. В общей сложности по наркотическим статьям задержаны восемь человек.

14 Августа 2018 10:15:51

Фото: Полиция Пхукета

Согласно полицейскому отчету, первым был задержан 36-летний Висит Пхумнарт, у которого правоохранители обнаружили 18 таблеток метамфетамина (яба) и 8,38 г наркотика в кристаллической форме (яба-айс). Мужчине предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Следом полицейские задержали еще семь человек, которым были предъявлены обвинения по той же статье, а в одном случае – еще и по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Полиция привела имена всех задержанных. Ими оказались: Нантхаван Сритхонгкун (семь таблеток ябы), Малика Сонгмыанг (0,47 г кристаллов), Тхачама Нэнгной (79 таблеток, 28,58 г кристаллов), Тханапхон Нэнгной (1,89 г кристаллов, пистолет и боеприпасы), Ахсарт Дуаван. (100 таблеток ябы), Тханапат Наовапрай и Сароча Хаттхиан (14 тыс. таблеток ябы).

Также полиция сообщила об обнаружении «закладки» с 100 г кристаллического метамфетамина на Soi Racha-Uthit в Вичите, но не указала, связано ли это обнаружение с одним из перечисленных выше арестов.