Восемь человек пострадали в аварии в Чалонге

В результате столкновения минивэна и грузового автомобиля в Чалонге пострадали восемь человек, включая четырехлетнего ребенка.

25 Апреля 2018 17:48:35

Авария с участием грузовика и микроавтобуса произошла около полудня 25 апреля на шоссе Chao Fa West Rd. Автомобили столкнулись в районе магазина Tesco Lotus Chalong, где днем ранее произошло другое серьезное ДТП, в результате которого женщина лишилась ноги.

Как рассказал лейтенант Чанат Хонгситтхичайкун из полиции Чалонга, грузовой автомобиль направлялся в сторону кольца Чалонга, когда его путь преградила поворачивавшая через разделительную линию легковая машина. Водитель грузовика попытался избежать столкновения, в результате чего грузовой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с туристическим микроавтобусом.

В результате аварии пострадали восемь человек, включая четырех туристов из Китая. Среди пострадавших также оказался четырехлетний ребенок. Ему, впрочем, серьезных травм удалось избежать.

Обвинения по факту ДТП пока никому не предъявлены. Момент аварии запечатлели камеры уличного наблюдения. Полиция ведет расследование.

Уточнение: Изначально сообщалось о девяти пострадавших. Эта информация оказалась не соответствующей действительности. Общее число пострадавших – восемь человек.