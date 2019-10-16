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Восемь человек арестованы с метамфетамином на Пхукете

Полиция Пхукета отчиталась об итогах очередной серии антинаркотических рейдов, прошедших на острове в начале октября.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Октября 2019, 09:39 AM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

В сообщении пхукетской полиции не указывается дата проведения арестов, при этом само сообщение было опубликовано 12 октября.

Согласно заявлению полиции, 38-летний Дечатхорн Пхамонсупакун и 33-летняя Патхидда Пхамонсупакун были задержаны в доме на Poonpon Rd. У мужчины полицейские обнаружили 78,15 г кристаллического метамфетамина (я-айс) и 16 содержащих метамфетамин таблеток (яба), у женщины – 0,15 г кристаллов. Обоим были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

В комплексе аппартаментов на Thungkha-Sapam-Khuandindaeng Rd. в Рассаде был арестован 38-летний Нави Конгйын, у которого полицейские нашли 23 метамфетаминовые таблетки. Мужчине были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

В жилом поселке Dusit Buri полиция арестовала 38-летнего Джатуравита Воранэтивонга, у которого было обнаружено 8,27 г кристаллического метамфетамина и 200 содержащих метамфетамин таблеток. Мужчине предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

В поселке Warani Bypass был арестован 37-летний Сыбпонг Вилайсри. У мужчины полицейские обнаружили 0,34 г кристаллов. Дело было возбуждено по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории без цели сбыта.

Наконец, в здании Natural Wing Mansion на Luang Por Rd. были арестованы Ручакорн Янг-Нгам (35 лет), Россарин Сирират (34 года) и Сомпорн Сайют (34 года). У всех троих полицейские обнаружили незначительные количества метамфетамина суммарной массой 0,49 г. Обвинения были предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории без цели сбыта. Также Ручакорну Янг-Нгаму предъявили обвинения в незаконном хранении боеприпасов, поскольку при аресте полицейские обнаружили у него один патрон для огнестрельного оружия.

 

 

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