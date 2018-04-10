Восемь «безопасных зон» выделят для празднования Сонгкрана на Пхукете

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) озвучил список «безопасных зон» для празднования Сонкграна в пятницу, 13 апреля.

10 Апреля 2018 09:39:16

Фото: Архив The Phuket News

В общей сложности для празднования Сонгкрана будут выделены восемь зон, однако водные бои будут разрешены лишь в семи из них.

Как пояснил глава DDPM Прапан Канпрасанг, в течение праздника официальные лица будут патрулировать выделенные зоны и обеспечивать безопасность людей. Одной из мер безопасности будет запрет на торговлю спиртным в выделенных зона.

В Патонге будут работать две безопасные зоны – на Бангла-Роуд и в Лома-Парке. Также две зоны будут организованы в Пхукет-Тауне. Первая расположится в Сапан-Хине, а вторая – в Limelight Avenue на Dibuk Rd.

В Чалонге официальной зоной празднования будет Soi Ta-Iad, где располагаются многочисленные клубы муай-тай и смешанных единоборств. На пляже Ката зону для водных боев организуют на так называемой Cultural Street на пляжной дороге. Аналогичная зона будет организована и у пляжа Сурин.

Кроме того, глава DDPM подтвердил проведение праздника в традиционном стиле в Историческом парке (Phuket Historical Park) в Таланге. Ранее губернатор Норрапхат Плодтхонг подчеркивал, что водных битв там не будет, а гостей праздника призывал приходить в Исторический парк в традиционных тайских костюмах.

«Я хочу, чтобы тайская молодежь и зарубежные туристы смогли увидеть настоящий Сонгкран», – пояснял губернатор.

Кампания за безопасность на дорогах начнется 11 апреля и продлится в течение семи дней. На основных трассах острова будут организованы пункты дорожного контроля, а также «сервисные центры» для помощи водителям. Всего планируется оборудовать более двух десятков чекпоинтов различного размера и назначения.