Воры разгромили оставленный без присмотра дом в Патонге

Полиция Патонга пытается установить личности злоумышленников, обокравших оставленный без присмотра до на улице Hasip Pee Rd. (50 Pee Rd.), который до коронавируса хозяйка сдавала в аренду. Воры, оставившие после себя полный разгром, вынесли все ценное, что смогли забрать, включая двери и кухонную раковину.

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Хозяйка дома Пхатсамон Чомпанат обнаружила, что стала жертвой воров, 11 декабря, а на следующий день подала заявление в полицию. Также 44-летняя женщина написала о случившемся в соцсетях.

«Не осталось ничего. Они все забрали. Все двери и окна сняты. Как теперь запирать жилье? Приходите уж еще раз, унесите и крышу со стенами тоже», – написала госпожа Чомпанат.

В ходе общения с журналистами женщина рассказала, что заперла и покинула дом в марте 2020 года, когда пандемия положила конец туризму. По ее словам, жилье было в порядке, дом был оборудован всем необходимым и готов к заселению новых жильцов.

Госпожа Чомпанат сама уехала с острова, но в конце 2021 года вернулась. В тот момент дом все еще был в порядке, но во время очередного посещения 11 декабря она нашла его уже разгромленным.

«Найти вора – работа полиции. Но мне самой теперь придется нанять кого-то для ремонта и демонтажа остатков того, что было испорчено и непригодно для использования», – посетовала женщина.

Также госпожа Чомпанат посоветовала другим владельцам недвижимости в случае отъезда информировать полицию об оставленном без присмотра жилье, чтобы полицейские могли время от времени проверять, все ли с ним в порядке.

Стоит отметить, что полицейский участок Вичита сам недавно обращался к владельцам недвижимости, чьи дома, офисы или другой бизнес до сих пор стоят без брошенными, с просьбой периодически проверять собственности. Начавшиеся во время пандемии кражи имущества из находящихся без присмотра построек продолжаются на острове до сих пор. Количество людей, чье материальное благополучие не восстановилось, также значительное.