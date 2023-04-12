Вороний угол. Проверенное временем место для обеда в проверенной компании

Возьмите любую пхукетскую улицу, укажите на ней случайную точку – и обязательно в пяти минутах отыщется более-менее пристойное заведение, чтобы пообедать. Однако есть такие места, которые будто бы специально делают все возможное, чтобы их не нашли, а если найдут, то не доехали. Но их находят, до них доезжают, их запоминают – и ездят туда даже спустя много лет, хотя зачастую невозможно объяснить, чем именно притягателен тот или иной из подобных ресторанов. В них нет ничего особенного, но, возможно, именно в этой пхукетской обычности и кроется секрет их непритязательного очарования. Есть море, есть полдюжины столиков, есть свежая рыба, которую хозяин ловит уже двадцать лет, а хозяйка столько же готовит. И владельцы, действительно, не понимают зачем им нужен интерьер или, к примеру название.

Антон Махров

Если на дороге стоит ресторан, то он стоит, чтобы Сомчай в нем ел. Наверное, так. А если ресторан стоит не на дороге, то зачем он там стоит? Наверное, чтобы Сомчай туда поехал и там ел. Но если предполагается, что Сомчай все бросит и специально куда-то поедет, то для этого там должно что-то да быть. Наверное, так.

Примерно такие виннипуховские бродилки и сопелки крутились у меня в голове, пока я тащился по разбитой в хлам дороге на Лэм-Ка-Ной. Впереди на видавшей виды «Хонде Дрим» громыхал бывалый равайский экспат, даже со спины имевший настолько немецкий вид, что его «дас моторрад» хотелось назвать «Цюндаппом», а его самого – не меньше чем Гюнтером.

Цюндапповладелец был не понаслышке знаком с дорогой и ехал по замысловатой траектории, тщательно обруливая выбоины, числу которых позавидовали бы Берлин и Дрезден в 45-м году. Я следовал в кильватере, копируя выписываемую немцем синусоиду и отчаянно завидуя его белой майке, которую он явно донашивал за Джоном Маклейном. Мне вот Джон Маклейн маек не дарил.

Лэм-Ка – то есть Вороний мыс – один из тех «секретных пляжей» Пхукета, о которых так любят писать туристические вебсайты. Так повелось, что любой никому не нужный кусок пхукетского побережья – это обязательно «секретный пляж», даже если он и не пляж вовсе, а мыс.

Я ехал на Лэм-Ка-Ной, из достопримечательностей на котором есть крохотная «набережная», пальмы, скалы и ресторанчик с оригинальным названием Laem Ka Noi Seafood. Один из тех ресторанчиков, куда зачем-то ездят выдубленный солнцем Сомчай и винтажный немецкий экспат, познавший санук не хуже Сомчая.

Руководствуясь чем-то своим, портал Hotels.com включил Laem Ka Noi Seafood в список 10 лучших ресторанов Раваи и порекомендовал три выдающихся блюда – кальмара с чесноком, омлет без чеснока и стир-фрай из овощей с креветкой. Никто вас не осудит, если вы поедет на Вороний Мыс за омлетом, но ехать туда нужно за другим.

Laem Ka Noi Seafood – это заповедник пхукетского тай-стайла. Того самого образа жизни, который, конечно, никуда не исчезает, но становится все менее и менее актуальным для новой генерации туристов и экспатов. Никакого дизайна, никакого стиля, просто полдюжины столиков у воды и джунгли за спиной. В прилив волны плещутся о сложенную из камней стенку, а в отлив море отступает чуть ли не до Ко-Лона, оставляя песчаную отмель с камнями. На последние выбираются непуганые крабы, которых при желании можно сделать пугаными. А при отсутствии желания – просто сидеть в тени и пить, к примеру, содовую с ломтиком лайма.

В Laem Ka Noi Seafood нет интерьера, потому что нет стен. С обязанностями кондиционера отлично справляется залив Ао-Чалонг, отвечающий заодно за всю остальную атмосферу и музыкальное сопровождение. Этот же залив обеспечивает кухню продукцией, которая затем отправляет на гриль, в пароварку или в вок.

Тут даже как-то сложно говорить о меню и о блюдах. Море поставляет в заведение свою живность, а ресторан готовит ее согласно пожеланиям трудящихся. Место создано именно для этого – сидеть с тайскими друзьями на берегу залива, дышать соленым воздухом и неспешно, со смаком расправляться со здоровенной рыбиной, будь она пожарена на углях, доведена до хруста в раскаленном масле или распарена с имбирем и лаймом. Вы платите за рыбу и говорите, что с ней сделать – вот такое меню.

А еще лучше, если говорить будет самая опытная из тайских барышень в вашей компании. Тогда она вызнает у хозяйки, что сегодня особенно хороша вовсе не рыба, а краб, которого надо заказать непременно со стеклянной лапшой, потому что именно так сошлись звезды над заливом.

Рыба или краб станут главными героями на столе, однако нужен еще и суп. С высокой вероятностью он окажется том ямом, но вообще-то не обязательно. К примеру, куриный бульон с куркумой обеспечит гармоничную паузу перед следующими морепродуктами. Лично я всегда рад изящному Эвересту из зеленый мидий, но отнюдь не расстроюсь при виде кальмаров с чесноком или креветок с тамариндом. Если же звезды послали лобстера – то проверяйте содержимое бумажника и заказывайте этого парня, благо в тайском разумении он все та же креветка, только большая и красивая.

На гарнир в таких заведениях зачастую берут не просто рис, а кхао пад – и это совершенно правильная идея. Из закусок же – обязательно нам прик гун сод или гун сиеб. Мы все-таки на Пхукете и здесь есть свои традиции.

В мой визит хозяйка отметила, что с утра уловился краб, но я был один – и куда мне краб? На меня посмотрели с сожалением и принесли сольную порцию кальмаров и креветок в карри-пасте. Ну а за соседним же столиком тем временем уже звучало «Гутен таг» на разные голоса, там как раз собиралась большая или не очень, но проверенная компания.

Немецкий ветеран из Раваи явно делал все правильно. И думается мне, за что-то такое ему Джон Маклейн майку и подарил. Наверное, так.

Съезд с Wiser Rd. на дорогу, ведущую к Laem Ka Noi Seafood, находится напротив Phuket Seashell Museum (сам ресторан здесь). Стоимость основных блюд в меню – 150-300 бат в зависимости от размера, рыба – 500-600 бат за кг, крабы – 800-900 бат за кг.