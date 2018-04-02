Вора-велосипедиста из Пханг-Нга задержали на Пхукете после очередной кражи

Полиция Пхукета задержала вора-домушника, в течение последних пяти лет находившегося в розыске по ордеру из провинции Пханг-Нга.

2 Апреля 2018 09:18:45

Фото: Полиция Таланга

Как сообщил капитан Сучарт Лыча из полицейского участка Таланга, разыскиваемый Киттикорн Сомсерт был задержан утром 31 марта, когда возвращался на велосипеде с очередной кражи. Полицейским показалось подозрительным, что велосипедист был буквально увешан сумками.

«Мы остановили его на пункте дорожного контроля и досмотрели, обнаружив при нем различные вещи. Сначала он пытался уклоняться от наших вопросов, но затем признался, что все вещи были украдены им из жилого дома в Паклоке», – рассказал капитан Лыча.

По словам офицера, у мужчины были обнаружены гитара, фотоаппарат Nikon D7200, наручные часы Calvin Klein и Giordano, а также 3370 бат монетами. После задержания подозреваемого доставили в полицейский участок Таланга, куда затем обратился и владелец дома в Паклоке, который обокрал Киттикорн Сомсерт.

«Мы предъявили ему обвинения в краже. Также мы установили, что еще 25 марта 2013 года суд провинции Пханг-Нга выдал ордер на арест Киттикорна Сомсерта по делу о другой краже, совершенной им в округе Тхай-Муанг провинции Пханг-Нга 1 октября 2012 года», – указал капитан Лыча.