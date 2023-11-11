Вора с Най-Харна арестовали через два месяца после преступления

Полиция Чалонга сообщила о раскрытии кражи, совершенной в районе пляжа Хай-Харн еще 29 августа. За два с половиной месяца вор не избавился ни от похищенной электронной книги Kindle, ни от одежды, в которой совершил преступление. Все эти улики были найдены у него дома.

Новости Пхукета

18 Ноября 2023, 09:00 AM

Некто Митхун был арестован 9 ноября за кражу, совершенную еще 29 августа. Жертвой злоумышленника стал турист. Фото: Chalong Police