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Вора с Най-Харна арестовали через два месяца после преступления

Полиция Чалонга сообщила о раскрытии кражи, совершенной в районе пляжа Хай-Харн еще 29 августа. За два с половиной месяца вор не избавился ни от похищенной электронной книги Kindle, ни от одежды, в которой совершил преступление. Все эти улики были найдены у него дома.

Новости Пхукета

18 Ноября 2023, 09:00 AM
Некто Митхун был арестован 9 ноября за кражу, совершенную еще 29 августа. Жертвой злоумышленника стал турист. Фото: Chalong Police

Некто Митхун был арестован 9 ноября за кражу, совершенную еще 29 августа. Жертвой злоумышленника стал турист. Фото: Chalong Police

Как сообщила полиция Чалонга в публикации на Facebook, подозреваемый в краже по имени Митхун был арестован вечером 9 ноября на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге. При обыске у мужчины обнаружили электронную книгу Kindle, похищенную им у туриста в районе пляжа Най-Харн еще 29 августа, а также одежду, в которой он совершил преступление. Кроме того, в качестве улики к делу был приобщен мотоцикл Honda Wave, на котором преступник скрылся с места событий после кражи.

Полиция ничего не сообщила о том, как было совершено преступление 29 августа. Полного имени вора участок тоже не назвал: в сообщении мужчина фигурирует просто как Митхун без фамилии. Обвинения ему предъявлены по статье о краже, совершенной с применением транспортного средства.

Сотрудники полиции полиции Чалонга не уточнили, считают ли они Митхуна серийным вором. Жертвой преступления 29 августа был турист, который, видимо, уже покинул остров. Однако другие лица, полагающие, что они могли стать жертвами того же вора, могут обратиться в полицию Чалонга и уточнить, не находили ли дома у арестованного принадлежащие им вещи.

Августовскую кражу Митхун совершил в красной форменной куртке сотрудника компании Phuthon Charoen Karnchang. С места событий он уехал на синем мотоцикле Honda Wave с пхукетским номерами 1 กล 6656.

 

 

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