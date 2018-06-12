The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Вор вскрыл автомат по продаже безина на обочине пхукетского шоссе

Полиция ищет злоумышленника, который этой ночью (12 июня) вскрыл автоматическую бензоколонку и похитил оттуда около 3 тыс. бат наличными. Предварительно злоумышленник обесточил дом, перед которым находился автомат по продаже бензина.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Июня 2018 11:53:56

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о краже денег из автомата по продаже бензина на Thepkrasattri Rd. около 4 утра вторника, 12 июня. На месте событий полицейские обнаружили поврежденный автомат, в котором отсутствовал ящик для денег. Там же следователи нашли отвертку и большие кусачки для работы с металлом, на которых могли сохраниться отпечатки пальцев преступника.

Владелец автомата Касем Вариси предположил, что добычей злоумышленника стали около 3 тыс. бат. Мужчина рассказал, что устройство для продажи бензина он установил у своего дома около года назад. При этом, по его словам, перед преступлением подозреваемый обесточил устройство и весь дом.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин арестован в Таиланде с поддельными банковскими картами
Россиянин арестован в Таиланде с поддельными банковскими картами
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
В Лагуне завершился марафон 2018 года
В Лагуне завершился марафон 2018 года
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.