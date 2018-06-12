Вор вскрыл автомат по продаже безина на обочине пхукетского шоссе

Полиция ищет злоумышленника, который этой ночью (12 июня) вскрыл автоматическую бензоколонку и похитил оттуда около 3 тыс. бат наличными. Предварительно злоумышленник обесточил дом, перед которым находился автомат по продаже бензина.

12 Июня 2018 11:53:56

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о краже денег из автомата по продаже бензина на Thepkrasattri Rd. около 4 утра вторника, 12 июня. На месте событий полицейские обнаружили поврежденный автомат, в котором отсутствовал ящик для денег. Там же следователи нашли отвертку и большие кусачки для работы с металлом, на которых могли сохраниться отпечатки пальцев преступника.

Владелец автомата Касем Вариси предположил, что добычей злоумышленника стали около 3 тыс. бат. Мужчина рассказал, что устройство для продажи бензина он установил у своего дома около года назад. При этом, по его словам, перед преступлением подозреваемый обесточил устройство и весь дом.