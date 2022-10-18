Вор проник в супермаркет Lotus’s в Таланге

Полиция ищет неустановленного мужчину, проникшего в супермаркет Lotus’s Thalan ранним утром 18 октября и обокравшего магазин часов и киоск мобильной связи.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о незаконном проникновении в магазин около 5:50 утра 18 октября. Согласно полученной информации, злоумышленник разбил внешнее стекло и таким образом оказался внутри торгового центра, фигурирующего в полицейском отчете под старым названием Tesco Lotus Thalang.

Мужчина затем направился к двум киоскам, в первом из которых торговали мобильными телефонами и аксессуарами для них, а во втором занимались ремонтом и продажей часов.

Полиция не уточнила, что именно похитил злоумышленник в киосках, но указала, что среди прочего он разбил автомат для оплаты счетов мобильного оператора True и забрал деньги оттуда.

Совершение преступления заняло у мужчины около 10 минут. Затем он покинул торговый центр через пожарный выход, активировав в процессе охранную сигнализацию. На месте происшествия злоумышленник оставил нож, который использовал для того, чтобы бить стекло.

Согласно записям с камер виденаблюдения, подозреваемый был одет в черную футболку и синие джинсы с подвернутыми штанинами. Других примет полиция не сообщила.