Вор проник на виллу к россиянам в Чалонге, несмотря на присутствие семьи в доме

Семья из России обратилась в полицию Пхукета в связи с проникновением в дом неустановленного злоумышленника, похитившего документы, ценные вещи и наличные деньги. После инцидента россиянин по имени Илья подал заявление в полицейский участок Чалонга и дополнительно обратился в туристическую полицию, однако об успехах следователей пока информации нет. Семья опасается за безопасность и подумывает о переезде, поскольку вора не смутило ни присутствие людей в доме, ни наличие видеокамер.

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Россиянин Илья П. сообщил в полицию Чалонга о незаконном проникновении и краже вечером 14 сентября, само преступление было совершено предыдущим вечером, 13 сентября. В имеющейся у The Phuket News копии заявления указывается, что его принял подполковник Сомкиает Сарасит, который уже несколько лет служит именно в этом участке.

Согласно заявлению Ильи, неустановленный злоумышленник забрался к нему на виллу около 22:20, после чего в течение 10 минут обыскивал дом в поисках ценностей и скрылся с вещами и наличными деньгами на сумму более 50 тыс. бат. В течение всего этого времени Илья, его супруга и двое их детей (ходящих в школу и детский сад на Пхукете) находились в доме.

Вор забрал паспорт, банковские карты и водительские права россиянина, а также два кошелька (один стоимостью 19 тыс. бат), ключи от мотоцикла, золотое кольцо (стоимостью 5 тыс.) и 33,7 тыс. бат наличными.

В разговоре с The Phuket News россиянин отметил, что в ближайшие дни ему предстоит экстренная поездка за рубеж, поэтому утрата паспорт сразу создала сложности. Впрочем, больше мужчину беспокоит безопасность его супруги и детей, поскольку злоумышленника не смутила возможность столкнуться с жильцам в доме. О подозреваемом известно лишь то, что это мужчина азиатской внешности, но, возможно, гражданин Мьянмы, а не Таиланда.

Россиянин признался, что подумывает о том, чтобы переехать в другое жилье по соображениям безопасности. Также он попросил жителей Пхукета сообщить в полицию Чалонга или туристическую полицию, если кто-то найдет российский паспорт на его имя.

Месяц назад схожий инцидент произошел в Камале, где вор забрался на виллу к россиянам, пока те были в доме. В том случае жильцами были двое россиян и их годовалый ребенок. Потерпевшие также были крайне обеспокоены произошедши.

Вора из Камалы не смутило даже то, что у россиян была в доме собака, которая в итоге и спугнула вора. Впрочем, до этого он успел собрать вещей на несколько десятков тысяч бат, а заодно прихватить карты и документы иностранцев.