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Вопрос об эндемичном статусе коронавируса рассмотрят в Таиланде 19 августа

В пятницу, 19 августа, тайский Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) должен рассмотреть вопрос о признании коронавируса эндемичной болезнью и переводе его из группы опасных заболеваний в группу заболеваний, требующих наблюдения.

Новости Пхукета

18 Августа 2022, 04:58 PM
Косплееры в масках в бангкокском торговом центре. Фото: Varuth Hirunyatheb

Косплееры в масках в бангкокском торговом центре. Фото: Varuth Hirunyatheb

Национальный комитет по инфекционным (передающимся) болезням (NCDC) уже принял решение о том, что COVID-19 должен быть с 1 октября переведен в ту же категорию болезней, что и лихорадка денге, однако финальное слово остается за CCSA.

В пятницу Минздрав представит соответствующую резолюцию на рассмотрение CCSA. Центр должен изучить вопрос и определиться как с принципиальной позицией, так и с графиком действий по данному вопросу, заявил операционный руководитель центра и генсек Совета национальной безопасности Супот Маланийом, пишет Bangkok Post.

При этом генерал Маланийом подчеркнул, что считает необходимым сохранить действие Декрета о чрезвычайной ситуации для упрощения контроля за COVID-19, включая «некоторые ограничения на международный трафик и запрет на некоторые виды деятельности для сдерживания болезни».

При этом правозащитники и политические активисты считают, что власти Таиланда сохраняют в силе чрезвычайное положение не для борьбы с коронавирусом, а для подавления политической активности, в частности, пресечения массовых митингов и демонстраций.

 

 

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