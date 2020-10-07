Вопрос о приеме иностранных туристов разделил тайцев

Лишь половина населения Таиланда поддерживает идею открытия границ страны для определенных групп зарубежных туристов. К соответствующему выводу пришел Туристический совет Таиланда (ТСТ) на основе опроса общественного мнения.

Новости Пхукета

7 Октября 2020, 11:19 AM

Камала и другие пляжи Пхукета продолжают пустовать без иностранных туристов. Фото: Dusida Worrachaddej­chai

Как пишет Bangkok Post, представители ТСТ опросили почти 1,4 тыс респондентов, включая жителей Пхукета, Чианг-Мая, Краби острова Самуи и Паттайи. Правда, опрос проводился еще в августе.

По итогам опроса 46% респондентов не поддержали идею открытия границ, заявил президент ТСТ Чайрат Трираттанаджаратпорн. При этом 58% из несогласных выступили и против приема долгосрочных туристов, а идею более широкого открытия отвергли и вовсе 83%.

ТСТ отмечает, что в провинциях, экономика которых сильно зависит от зарубежного турпотока, идея приема долгосрочных туристов оказалась более популярной. На Пхукете 51% респондентов поддержали план, а против высказались лишь 39%. На острове Самуи уровень поддержки составил 38%, тогда как отвергли идею 31%. Как можно заметить, уровень неопределившихся на Самуи оказался выше, чем на Пхукете (31% против 10%).

Разделились и мнения относительно концепции туристических пузырей, предполагающей открытие туристических каналов с безопасными странами и территориями. В целом по стране идея пузырей не нравится 52% тайцев, хотя на Пхукете и Самуи большинство респондентов поддержали проект.

Не пользуется общественной поддержкой и предложение о сокращении срока обязательного карантина для прибывающих в страну иностранцев. Как рассказал господин Трираттанаджаратпорн, 57% опрошенных заявили, что 14-дневный карантин нужно сохранить. Лишь 10% согласились отменить его для ограниченного списка локаций, таких как острова Пхукет, Самуи, Пханган и Чанг. При этом 33% опрошенных заявили, что если правительство все же пойдет на отмену карантина, туристы должны сопровождаться исключительно сотрудниками туроператоров.

Говоря о постепенном открытии Таиланда для иностранцев, президент Ассоциации внутреннего туризма (ADT) Тханапон Чивараттанапорн выразил уверенность, что его сфере деятельности это не повредит. Одновременно господин Чивараттанапорн призвал правительство расширить программу «Путешествуем вместе», включив в нее туроператоров. По его мнению, условиях для них должны быть примерно такими же, как для отелей: субсидирование до 40% туристических пакетов в размере не более 5 тыс. бат на человека. Соответствующее предложение уже направлено в Министерство туризма и Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

По словам господина Чивараттанапорна, эти субсидии будут привлекательны для лиц старшего возраста (в формате поездок на выходные), а также обеспечат работой гидов и водителей автобусов.

По состоянию на прошлый год лица старшего возраста составляли 11 млн из 66 млн населения Таиланда.





