Вопрос о не уважающих тайские законы иностранцах обсудили с консулами

Власти Пхукета провели специальное совещание с консулами и почетными консулами зарубежных государств, посвященное иностранцам, не уважающим тайские законы и занимающимся нелегальной деятельностью в диапазоне от игнорирования ПДД до нелегальной работы. Генконсул России Владимир Соснов присутствовал на мероприятии уже как глава официальном открывшегося дипломатического представительства. Причем на церемонии открытия глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал, что теперь господину Лаврову и его сотрудникам «предстоит напряженная работа». Согласно отчету Иммиграционного бюро, в июне россияне с большим отрывом лидировали по числу проведенных в их отношении визовых проверок. Почти каждый второй такой кейс касался гражданина РФ.

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На состоявшейся 19 июля встрече с консулами председательствовал вице-губернатор Амнуай Пинсуван. Ему же, в частности, глава провинции Наронг Вунсиеу на прошлой неделе доверил встречать главу МИД РФ Сергея Лаврова, когда тот сделал остановку на Пхукете по пути из Индонезии.

О каком-либо разговоре между вице-губернатором и российским министром не сообщалось. Однако в своей речи на открытии Генконсульства господин Лавров заявил, что сотрудников дипмиссии ждет «напряженная работа».

«Пхукет – знаменитый курорт, но российским дипломатам здесь предстоит напряженная работа», – сказал Лавров.

В обращении к соотечественникам в Таиланде министр повторил эту мысль, сказав следующее: «Таиланд – одна из тех стран, где создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но бывают ситуации (они неизбежно возникают), когда приходится выручать людей из того или иного непростого положения. Для этой цели в этом прекрасном здании [здании генконсульства] начнут работу квалифицированные сотрудники».

На встрече 19 июля генконсул России Владимир Соснов присутствовал. При этом ровно за день до совещания сразу три россиянки попали в «непростое положение» – их арестовали сотрудники Иммиграционного бюро по обвинению в нелегальной работе в косметическом салоне в районе Лагуны.

Также на совещении 19 июля были представители дипломатических миссий Австралии, Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Чили, Непала, Мексики, Южной Кореи, Испании, Эстонии, Швейцарии, Норвегии и Люксембурга. Китай в списке упомянут не был, хотя в плане нелегальной работы Иммиграционное бюро отчитывается об арестах китайцев гораздо чаще, чем о задержаниях россиян.

В отчете PR-службы Пхукета приводятся только общие слова о содержании прошедшей встречи. Близкий к мероприятию источник сообщил «Новостям Пхукета», что обсуждался широкий спектр вопросов, включая противодействие нелегальной бизнес-активности иностранных граждан.

Простых тайцев здесь волнует «кража рабочих мест» зарубежными парикмахерами и таксистами, тогда как ведомства уровня Департамента специальных расследований (DSI) традиционно интересуются принадлежащими иностранцам фирмами, формально учрежденными как тайские.

Также на встрече была озвучена редко выносимая в публичное поле информация о числе живущих на Пхукете иностранцев. На встрече с консулами было сказано, что сейчас на острове живут 28614 иностранных граждан. С января 565 иностранцев «были обвинены» в совершении преступлений.

PR Phuket не уточнила, какие именно нарушения закона включаются в эту статистику, но очевидно, что речь идет не о правонарушениях, подобных вождению без прав или езде на мотоцикле без шлем.

Глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай озвучил на встрече июньскую статистику своего ведомства. Он указал, что за 1-30 июня на остров прибыли 248,3 тыс. иностранных граждан. Количество зарегистрированных в различных местах размещения (отели, частные дома) составило 334,8 тыс. человек.

Полковник Сукчай заверил, что его сотрудники продолжают кампанию, направленную на то, чтобы владельцы жилья и менеджеры отелей в обязательном порядке регистрировали иностранных жильцов и сотрудничали с полицией в выявлении нарушителей закона среди них. Также в рамках программы Иммиграционное бюро сейчас проводит беседы с арендодателями, чьи иностранные съемщики жилья попадают в поле зрения полиции.

В публикации PR Phuket этого не говорится, но в июньском отчете Иммиграционного бюро была и статистика по нарушению законов иностранцами в той части, которая касается этого ведомства. Согласно отчету, который имеется в открытом доступе, в июне было проверено 586 адресов проживания иностранцев. По количеству зарубежных граждан, в отношении которых были проведены те или иные иммиграционные проверки, результат июня – 867 человек.

Список лиц, в отношении которых проводились проверки, с большим отрывом возглавляют россияне. В первую пятерку по численности входят граждане следующих стран:

Россия – 260 человек, в отношении которых были проверки,

260 человек, в отношении которых были проверки, Мьянма – 94 человека,

94 человека, Китай – 71 человек,

71 человек, Великобритания – 57 человек,

57 человек, Франция – 37 человек.

В результате проведенных проверок и других мероприятий, таких как патрулирование туристических локаций и просто паспортный в аэропорту, были арестованы 30 иностранцев.

Иммиграционное бюро приводит следующую разбивку по типам выявленных в июне нарушений:

Закон об иммиграции – 23 человека,

- Оверстэй – 14 человек,

- Cтатья 37 – 6 человек,

- Статья 38 – 3 человека,

Декрет о труде иностранцев – 2 человека,

Закон о турбизнесе и гидах – 2 человека,

Арест и депортация по ордеру – 3 человека.

На встрече присутствовал и представитель пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Корнпитак Ассуван. Он говорил о кампании своего ведомства, направленной на то, чтобы операторы автопрокатов и мотопрокатов участвовали в работе по соблюдению ПДД иностранцами.

В частности, от бизнеса ждут, что он перестанет сдавать технику лицам, не имеющим прав на управление ей. Это ударит по доходам отрасли, но, по мысли властей, может уменьшить число дорожных аварий, поскольку значительно число ДТП на острове происходят с туристами, не имеющими опыта вождения мототехники, но снимающих такие транспортные средства на время отдыха.