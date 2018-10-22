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Вооруженный подозреваемый скрылся от полиции на машине с простреленным колесом

Пхукетская полиция упустила водителя автомобиля Nissan Teana, отказавшегося остановиться для проверки документов, а затем оторвавшегося от погони на ночных улицах Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Октября 2018, 05:01 PM
Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Погоня за серым седаном Nissan Teana началась около 2:20 ночи, когда водитель отказался остановиться на пункте дорожного контроля на Rassadanusorn Rd. в зоне ответственности полиции Пхукет-Тауна.

По словам участвовавших в преследовании полицейских, в ходе погони подозреваемый открыл огонь по сотрудникам, после чего полиция сама применила оружие, прострелив легковому автомобилю заднее правое колесо. Это, впрочем, не помешало водителю оторваться от преследователей.

Автомобиль с номерными знаками провинции Лопбури, простреленной покрышкой и поврежденной передней частью кузова затем был найден в Чалонге. Водитель бросил машину на дороге, ведущей к радарной станции ВВС. При осмотре места обнаружения автомобиля и самой машины полицейские нашли дробовик 12 калибра и около 40 патронов к нему. Поиск подозреваемого (если он был один) продолжается.

Напомним, что чуть больше месяца назад пхукетские полицейские уже были вовлечены в драматическую погоню со стрельбой. В том случае автомобиль подозреваемого удалось остановить, после чего водитель был застрелен. В полиции заявили, что шофер направил на полицейских оружие, и те были вынуждены открыть огонь. По факту применения оружия сотрудниками полиции начато служебное расследование, участники погони временно отстранены от службы на Пхукете.

 

 

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