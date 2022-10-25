Вооруженный ножом мужчина ограбил 7-Eleven в Таланге

Полиция расследует дело об очередном ограблении минимаркета 7-Eleven. На этот раз нападению подвергся магазин в Паклоке, а грабитель был вооружен не пистолетом, а ножом. Впрочем, добыча его оказалась богаче, а сам он, в отличие от своего предшественника из Вичита, сумел избежать ареста по горячим следам не удалось.

Иккапоп Тхонгтуб

Магазин 7-Eleven в поселке Баан-Пара в Паклоке был ограблен в районе 3:00 ночи понедельника, 25 октября. Мужчина в закрытом мотоциклетном шлеме вошел в магазин с ножом и потребовал от кассира, чтобы тот отдал ему наличные из кассы. Забрав 4200 бат, грабитель скрылся на мотоцикле в сторону мыса Лэм-Сай.

Подозреваемый был одет в серую куртку и синие джинсы, рост его составлял около 165 см, других примет полиция не указала. Кассир ограбленного магазина не разглядел модель и номера мотоцикла грабителя, в объективы камер видеонаблюдения техника, видимо, тоже не попала. Впрочем, полиция сейчас изучает все доступные записи.

При этом в сообщении полиции Таланга указано, что расследование ограбления было поручено подполковнику Сучарту Лыча, занимающему пост заместителя начальника участка, а ранее работавшему главой патрульной службы по Паклоку. По этой причине офицер, как было указано в сообщении, хорошо знает местность и реалии жизни в Паклоке.