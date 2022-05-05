Вооруженный нарушитель проник на перрон главного аэропорта Бангкока

Генеральный менеджер Suvarnabhumi Киттипонг Киттикачорн раскрыл подробности чрезвычайного происшествия в главном аэропорту столицы Таиланда, где неадекватный мужчин с топором и пистолетом прорвался на перрон к самолетам. Как заверил господин Киттикачорн, ситуация не привела к нарушению графика полетов, угрозы для пассажиров не было.

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В аэропорту Бангкока задержали прорвавшегося на перрон нарушителя. При себе у мужчины был топорик и пистолет (по словам директора аэропорта, не настоящий). Фото: Bangkok Post

В аэропорту Бангкока задержали прорвавшегося на перрон нарушителя. При себе у мужчины был топорик и пистолет (по словам директора аэропорта, не настоящий). Фото: Bangkok Post

В аэропорту Бангкока задержали прорвавшегося на перрон нарушителя. При себе у мужчины был топорик и пистолет (по словам директора аэропорта, не настоящий). Фото: Bangkok Post

Инцидент в Suvarnabhumi произошел около полудня 3 мая, пишет Bangkok Post, однако официальные комментарии руководства аэропорта появились лишь на следующий день, когда видеозапись части событий уже успела облететь интернет. На записи было видно, как сотрудники аэропорта пытаются поймать перроне некого мужчину в светлой рубашке, а он отбивается от них похожим на топорик предметом и убегает.

В ходе пресс-конференции господин Киттикачорн рассказал, что герой ролик – 34-летний Вачара Кхамбут, который попал на закрытую территорию через служебные ворота, просто проехав туда на мотоцикле вслед за въезжавшим пикапом. Мужчина отпугнул охрану пистолетом и направился непосредственно к перрону, где его попытались остановить другие сотрудники, хаотичные действия которых были засняты очевидцами и выложены в сеть.

Через 10 минут мужчину все же задержали подоспевшие охранники, но этот момент на запись уже не попал. По словам господина Киттикачорн, нарушителя схватили, когда он пытался попасть внутрь терминала через гейт номер 3А, взобравшись по опоре посадочного рукава и затем разбив стеклянную дверь.

После задержания у нарушителя изъяли кустарный топорик на полуметровой ручке и пистолет, оказавшийся, по словам директора аэропорта, муляжом. Также при себе у господина Кхамбута нашли ножницы и таблетку метамфетамина в пластиковой коробочке.

Мужчина получил несколько порезов, когда разбивал дверь, но в остальном не пострадал. Также легкие травмы были зафиксированы у нескольких сотрудников Suvarnabhumi, пытавшихся поймать мужчину.

В ходе пресс-конференции господину Киттикачорн был задан вопрос о том, почему против проникшего на перрон и вооруженного нарушителя не было применено оружие. На это директор аэропорта ответил, что это – последняя мера, применяемая лишь в крайнем случае, поскольку важна безопасность авиапассажиров.

«Для сотрудников службы охраны приоритетом является задержание», – заявил господин Киттикачорн и добавил, что все было сделано в соответствии с международными практиками разрешения подобных ситуаций.

Аэропорт прокомментировал инцидент в Facebook лишь спустя десять часов после самого эксцесса. В ходе пресс-конференции господин Киттикачорн объяснил такую медленную реакцию тем, что в момент происшествия нарушитель находился под влиянием наркотиков и не мог внятно объяснить свои действия или ответить на вопросы.

Выступая на той же пресс-конференции, начальник полиции аэропорта Suvarnabhumi полковник Джирават Пиемпинсретх заявил, что против нарушителя были выдвинуты обвинения по шести статьям, включая незаконное проникновение на служебную территорию аэропорта, а также ношение оружия в аэропорту опасным образом. Согласно тайскому законодательству, последнее считается серьезной угрозой безопасности воздушного движения, за что предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Другие возможные варианты – пожизненное заключение, тюрьма на срок от 15 до 20 лет, штраф в размере от 600 тыс. бат до 800 тыс. бат.

Также нарушителю придется ответить за разбитые стеклянные двери в пассажирском терминале, ношение оружия в общественном месте, хранение метамфетамина, употребление наркотиков и угрозы с применением оружия.

В публикации Bangkok Post ничего не говорится о том, были ли на пресс-конференции заданы официальным лицам вопросы о том, почему посторонний человек смог так легко проникнуть на закрытую территорию, и что планируется сделать, и что планируется сделать для предотвращения подобных инцидентов в будущем, особенно после того, как об уязвимости в охране комплекса стало известно всей стране.