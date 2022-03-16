Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Вооруженные рейнджеры пытаются поймать слона-убийцу в Прачин-Бури

Сотрудники Департамента национальных парков (DNP) получили распоряжение найти и поймать 25-летнего слона по кличке Сидор Ноук, который неожиданно стал агрессивным, начал наносить ущерб сельскохозяйственным посадкам и даже убил местную жительницу в провинции Прачин-Бури. К поискам привлечены вооруженные парковые рейнджеры.

Новости Пхукета

16 Марта 2022, 06:22 PM
Ставшего агрессивным слона по кличке Сидор Ноук 14 марта видели в тамбоне Кхао-Май-Кэу провинции Прачин-Бури. Животное разоряет плантации уже несколько месяцев. Фото: Manit Sanubboon

Ставшего агрессивным слона по кличке Сидор Ноук 14 марта видели в тамбоне Кхао-Май-Кэу провинции Прачин-Бури. Животное разоряет плантации уже несколько месяцев. Фото: Manit Sanubboon

Распоряжение о поимке слона 15 марта подписала заместитель начальника DNP Рунгнапха Паттанапайбун, сообщает газета Bangkok Post. Сотрудникам ведомства приказано максимально быстро локализовать животное и вернуть его в природный заказник Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, пределы которого он покинул. Участникам операции предписано соблюдать максимальную осторожность, поскольку животное опасно.

Bangkok Post отмечает, что слоны нередко покидают территорию заказника Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, охватывающую части пяти разных провинций на востоке страны. Однако 25-летний Сидор Ноук стал настоящей бедой. Вот уже несколько месяцев он создает проблемы местным жителям.

Известно, что слона неоднократно замечали в тамбоне Кхао-Май-Кэу, где он разорил несколько плантаций, а также убил 73-летнюю женщину Сутху Сриалай, собиравшую дикие растения в джунглях в компании других местных жителей. Госпожа Сриалай погибла 24 февраля.

В последний раз слона-убийцу видели 14 марта. В тамбоне Кхао-Май-Кэу местные жители даже организовали охрану своих плантаций в ночное время.

«Этот слон стал еще более агрессивным и более опасным. Мы отгоняем его от садов, но он каждый день возвращается», – сообщил журналистам фермер Сунтхорн Кхомкай, которого репортеры застали как раз на дежурстве у своего сада.

По словам господина Кхомкая, местные власти игнорируют жалобы жителей на набеги слонов, компенсации за причиняемый животными ущерб выплачиваются редко. При этом ежегодный вторжений на плантации по всему Таиланду идет на сотни (и речь только об официально зарегистрированных случаях).

 

 

Have a news tip-off? Click here

Нелегальных мигрантов задержали в провинции Так
Чианг-Май хочет полностью открыться для туристов
У камбоджийской границы нашли схрон с боеприпасами
Таиланд отметил День слона
Доверившийся навигатору водитель закончил поездку в канале
Таиланд может признать коронавирус эндемичным с 1 июля
Истребитель F-16 разбился в Таиланде
Группу мигрантов перехватили по пути из Мьянмы в Малайзию
Минздрав Таиланда советует не злоупотреблять чтением новостей
Более 2 млн престарелых остаются не привитыми в Таиланде
Посольство РФ предостерегло тайцев от участия в конфликте в Украине
Российские карты Visa и Mastercard прекращают приниматься за рубежом
Власти снова обещают заняться лотерейными спекулянтами
В Накхон-Саване перехватили 44 мигрантов на двух пикапах
Туристы из Германии потерялись в джунглях острова Панган

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
Thai Residential

 