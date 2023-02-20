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Вооруженного наркокурьера перехватили при въезде на Пхукет

Полиция Пхукета сообщила об аресте наркокурьера при попытке ввезти на остров кетамин, экстази и метамфетамин. Мужчину арестовали после того, как он занервничал в ходе рутинной проверки транспорта на КПП Тха-Чат-Чай. Кроме большого объема запрещенных препаратов, курьер имел при себе пистолет Glock калибра .45 и находился под воздействием наркотиков, а у машины оказались поддельные номера.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Февраля 2023, 09:59 AM
Наркокурьера задержали при попытке ввезти на Пхукет метамфетамин, кетамин и экстази. Фото: Tha Chatchai Police

Наркокурьера задержали при попытке ввезти на Пхукет метамфетамин, кетамин и экстази. Фото: Tha Chatchai Police

Наркокурьера задержали при попытке ввезти на Пхукет метамфетамин, кетамин и экстази. Фото: Tha Chatchai Police

Наркокурьера задержали при попытке ввезти на Пхукет метамфетамин, кетамин и экстази. Фото: Tha Chatchai Police

Уроженец Пхатталунга по имени Тханапхат Плодкхам был арестован на КПП у моста с материка около 22:00 вечера 17 февраля, сообщил полицейский участок Тха-Чат-Чай в воскресенье, 19 числа. Согласно раскрытой участком информации, мужчина начал вести себя подозрительно, когда к нему обратились дежурившие на КПП сотрудники правоохранительных органов.

В ходе досмотра синей Honda Civic, за рулем которой находился 36-летний господин Плодкхам, полицейские обнаружили и изъяли следующие наркотики и оружие:

  • Пистолет Glock 30 с двумя магазинами;
  • 18 патронов калибра .45 (11 мм);
  • Пневматический пистолет Crosman American Classic;
  • 14,2 тыс. таблеток метамфетамина;
  • 134,9 грамм кристаллического метамфетамина;
  • 0,33 грамма кетамина;
  • 0,55 грамма экстази.

В качестве улик были также изъяты два мобильных телефона и приспособления для употребления наркотиков. Господин Плодкхам заявил полицейским, что сам, якобы, не принимает запрещенных препаратов. Однако соответствующие обвинения ему были предъявлены, что позволяет предположить, что анализ мочи опроверг слова мужчины.

Наркокурьер рассказал полицейским, что был нанят для доставки наркотиков на Пхукет. Закладка ждала его в Сураттхани, а передать груз следующему лицу в цепочке он должен был в Таланге. Сейчас полицейские пытаются выйти на прочих членов группы.

Господину Плодкхаму предъявили обвинения по целому ряду статей, начиная от вождения в состоянии наркотического опьянения до хранения оружия с боеприпасами и наркотических средств первой и второй категорий с целью продажи (весь метамфетамин) и без такой цели (экстази и кетамин).

Также полиция установила, что у Honda Civic были поддельные бангкокские номера, но обвинения в связи с этим в сообщении правоохранительных органов не упоминаются. Полиция изучает «происхождение» машины. Господин Плодкхам заявил полицейским, что это его личное транспортное средство.

 

 

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