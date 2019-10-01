Вонгсакорн Нунчукан возвращается Пхукет в должности вице-губернатора

Как следует из опубликованного накануне (30 сентября) приказа Министерства внутренних дел, вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг продолжит работу на аналогичной должности в провинции Ратчабури. Его место на Пхукете займет господин Вонгсакорн Нунчукан из Сатуна. Чиновник должен прибыть на остров в пятницу, 4 октября.
Стоит отметить, что 57-летний господин Нунчукан ранее уже работал на Пхукете. До октября прошлого года он возглавлял местный офис Управления общественных работ и планирования. Назначение в Сатун стало для господина Нунчукана первым опытом работы в должности вице-губернатора.