Вонгсакорн Нунчукан возвращается Пхукет в должности вице-губернатора

В рамках ежегодной ротации управленческих кадров на Пхукете произойдет замена одного вице-губернатора. Два других вице-губернатора и глава провинции Пхакапхонг Тавипатана свои посты сохранили.

Новости Пхукета

1 Октября 2019, 03:39 PM

Фото: Phuket PR Department

Как следует из опубликованного накануне (30 сентября) приказа Министерства внутренних дел, вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг продолжит работу на аналогичной должности в провинции Ратчабури. Его место на Пхукете займет господин Вонгсакорн Нунчукан из Сатуна. Чиновник должен прибыть на остров в пятницу, 4 октября.

Стоит отметить, что 57-летний господин Нунчукан ранее уже работал на Пхукете. До октября прошлого года он возглавлял местный офис Управления общественных работ и планирования. Назначение в Сатун стало для господина Нунчукана первым опытом работы в должности вице-губернатора.