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Волонтеры Уола Брауна «не поняли» причин закрытия волонтерской программы полицией

Члены волонтерской группы Region 8 International Police Liaison Volunteers, много лет помогавшей туристам в Патонге, «не поняли» причин закрытия волонтерской программы шефом местной полиции.

Новости Пхукета

1 Сентября 2018 12:00:00

Волонтеры Уола Брауна «не поняли» причин закрытия волонтерской программы полицией

О расформировании волонтерской группы под руководством Уола Брауна стало известно 22 августа, когда шеф полиции Патонга Анотхай Джиндамани официально подтвердил расформирование и объявил о создании новой группы, состав которой будет сформирован с нуля.

В письме, полученном редакцией The Phuket News, глава волонтерской группы заявил, что члены его команды не понимают, какие причины заставили полковника Джиндамани принять такое решение.

«Мы, волонтеры, не понимаем, почему программа была закрыта без запуска какой-либо альтернативы для ее замены. Каждый день с нами связываются десятки туристам, но каждому мы лишь можем сказать, что ему нужно обратиться в участок или попросить о помощи сотрудника на улице», – написал Уол Браун.

Господин Браун подчеркнул два тезиса, имеющих прямое отношение к заявлению полковника Джиндамани.

1. Решение было принято полицией в одностороннем порядке, и волонтеры считают его несправедливым по отношению к туристам.

2. Закрытие волонтерской программы никак не связано со словами полковника о том, что сотрудники полиции, переведенные из Патонга на фоне антикоррупционного расследования, не вернулись на службу в город.

Также господин Браун указал на «недавний случай, который привел к конфликту между полковником из Патонга и их группой». По словам господина Брауна, причиной трения стало возвращение в Патонг одного из сотрудников полиции, который был переведен на другие место службы «более четырех лет назад». Вернувшись, офицер заявил волонтерам, что их ждут проблемы, если они «будут говорить что-либо плохое о нем или пожалуются на него». Имени этого сотрудника господин Браун не назвал.

«У волонтеров в прошлом были ожесточенные споры со многими сотрудниками полиции, но нам всегда удавалось достичь согласия и закрыть вопрос. Мы прекрасно знаем, что трения на основе культурных различий надо разрешать и оставаться друзьям, чтобы продолжать работу на следующий день», – заявил господин Браун.

В конце письма господин Браун поблагодарил членов своей группы за отличную работу.

«Мы отдали свое время, чтобы сделать Пхукет и Патонг безопаснее для туристов», – отметил он.

Напомним, что необходимость расформирования группы из 35-человек, долгое время работавшей в Патонге, полковник Джиндамани объяснил тем, что она не соответствовала реалиям текущего времени.

Также офицер заявил, что от новые волонтеры перед началом службы пройдут курс по «культуре тайцев из Патонга», в ходе которого узнают о «разных типах тайцев, которых можно встретить в Патонге».

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