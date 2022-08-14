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Волонтеры территориальной обороны Краби прошли тренировочный курс под руководством морпехов

Волонтеры территориальной обороны провинции Краби прошли семидневный тренировочно-обучающий курс под руководством морской пехоты. Ежедневные занятия продолжались с 4 по 10 августа, сообщила пресс-служба третьего регионального командования ВМФ утром 14 августа.

Новости Пхукета

14 Августа 2022, 02:03 PM
Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Тренировочные сборы волонтеров территориальной обороны в Краби. Фото: 3rd NAC

Учения проходили на мысе Ханг-Нак в тамбоне Нонг-Тхале, где базируется 411-я оперативная группа морской пехоты. Как говорится в сообщении пресс-службы ВМФ, целью мероприятия было «улучшение тактической подготовки, навыков использования вооружения и навыков спасения на водах у волонтеров территориальной обороны провинции Краби».

«Проходивший тренировку персонал состоял из двух административных работников и 28 членов территориальной обороны, всего 30 человек», – заявили в ВМФ.

В сообщении военных моряков также приводятся слова не названного офицера, обращенные к волонтерам.

«Мы просим вас запомнить усталость, трудности и единство, пережитые вами за эти семь дней тренировок. Они должны стать силой, обеспечивающей безопасность сообщества и вашу готовность помогать людям, как гражданам страны, так и туристам», заявил офицер.

 

 

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