The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Волны вынесли мертвое тело к пляжу Ката

Официальные лица пока не установили личность утопленника, тело которого вынесло к пляжу Ката в среду, 15 августа.

Новости Пхукета

16 Августа 2018 12:04:56

Волны вынесли мертвое тело к пляжу Ката

Мертвое тело было обнаружено в воде около 13:00 среды, 15 августа. Дежуривший на пляже персонал ВМФ вытащил труп на берег, после чего парамедики из Ruamjai Kupai Foundation доставили его в морг больницы Vachira Phuket Hospital.

Личность погибшего пока не установлена. Известно, что это мужчина азиатской внешности, из одежды на нем были лишь голубые плавки с якорями. По предварительным оценкам, мужчина погиб около двух дней назад. При этом о пропавших в море людях на этой официальные лица прессе не сообщали.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.