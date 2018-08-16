Волны вынесли мертвое тело к пляжу Ката

Официальные лица пока не установили личность утопленника, тело которого вынесло к пляжу Ката в среду, 15 августа.

16 Августа 2018 12:04:56

Мертвое тело было обнаружено в воде около 13:00 среды, 15 августа. Дежуривший на пляже персонал ВМФ вытащил труп на берег, после чего парамедики из Ruamjai Kupai Foundation доставили его в морг больницы Vachira Phuket Hospital.

Личность погибшего пока не установлена. Известно, что это мужчина азиатской внешности, из одежды на нем были лишь голубые плавки с якорями. По предварительным оценкам, мужчина погиб около двух дней назад. При этом о пропавших в море людях на этой официальные лица прессе не сообщали.