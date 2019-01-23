Волны выбросили на пляж в Патонге «безопасные» морские водоросли

В Патонге завершилась уборка водорослей, выброшенных на берег волнами в южной части пляжа.

Значительное количество зеленых водорослей было выброшено волнами на берег в южной части пляжа Патонг в понедельник, 21 января. Водорослями был покрыт участок пляжа протяженностью около 1 км, и местному муниципалитету даже пришлось направить на уборку побережья экскаватор. К середине дня 22 января водоросли были убраны, о чем сообщила мэр Патонга Чалермлак Кебсап.

К моменту окончания уборки специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) изучили выброшенную на пляж морскую растительность и заявили, что прямой угрозы для людей она не представляет. При этом трогать водоросли отдыхающим все же не рекомендуется, поскольку в ним могут обитать миниатюрные морские организмы, способные вызывать раздражение кожи. К такому выводу пришли пхукетские специалисты по планктону во главе с доктором Джирапон Чаронваттанапорн из РМВС.

Решение очистить пляж от водорослей госпожа Чаронваттанапорн поддержала. При этом само явление специалистка назвала полностью естественным. Причиной происшествия стали всего лишь сильные волны.