Во вторник, 25 февраля, на тайской военной базе Акатхотсарот в провинции Пхитсанулок состоялась церемония открытия международных военных учений Cobra Gold 2020.

25 Февраля 2020, 05:15 PM

Международные военные учения Cobra Gold 2020 начались в Таиланде 25 февраля. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, участие в учения принимают 9,63 тыс. военнослужащих из 20 стран мира во главе с США и Таиландом.

В основных учениях участвую США, Таиланд, Индонезия, Япония, Малайзия, Сингапур и Южная Корея. К тренировкам по выполнению гуманитарных миссий также присоединились Китай и Индия.

В состав международной команды по оказанию поддержки в планировании входят Австралия, Бангладеш, Великобритания, Канада, Фиджи, Франция, Монголия, Непал, Новая Зеландия и Филиппины.

В состав команды наблюдателей входят представители Брунея, Камбоджи, Германии, Израиля, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Швеции, Швейцарии и Вьетнама.

Учения проходят проходить на территориях первого, второго и третьего армейских командований (Центральные равнины, север и северо-восток Таиланда). Учения продлятся до 6 марта. Во время всех мероприятий будут приниматься необходимые меры по защите от коронавируса COVID-19.