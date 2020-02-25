Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Военные учения Cobra Gold 2020 начались в Таиланде

Во вторник, 25 февраля, на тайской военной базе Акатхотсарот в провинции Пхитсанулок состоялась церемония открытия международных военных учений Cobra Gold 2020.

25 Февраля 2020, 05:15 PM
Международные военные учения Cobra Gold 2020 начались в Таиланде 25 февраля. Фото: Bangkok Post

Международные военные учения Cobra Gold 2020 начались в Таиланде 25 февраля. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, участие в учения принимают 9,63 тыс. военнослужащих из 20 стран мира во главе с США и Таиландом.

В основных учениях участвую США, Таиланд, Индонезия, Япония, Малайзия, Сингапур и Южная Корея. К тренировкам по выполнению гуманитарных миссий также присоединились Китай и Индия.

В состав международной команды по оказанию поддержки в планировании входят Австралия, Бангладеш, Великобритания, Канада, Фиджи, Франция, Монголия, Непал, Новая Зеландия и Филиппины.

В состав команды наблюдателей входят представители Брунея, Камбоджи, Германии, Израиля, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Швеции, Швейцарии и Вьетнама.

Учения проходят проходить на территориях первого, второго и третьего армейских командований (Центральные равнины, север и северо-восток Таиланда). Учения продлятся до 6 марта. Во время всех мероприятий будут приниматься необходимые меры по защите от коронавируса COVID-19.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Тайские пользователи интернета в исследовании Digital 2020
27 человек погибли при стрельбе в торговом цетре в Накхон-Ратчасиме
Турист и туристка из Австрии погибли в лобовом столкновении скутера с пикапом
Власти Краби опровергли сообщения о 100 заражениях коронавирусом
Бангкок возглавил список городов вне Китая с максимальной уязвимостью к коронавирусу
Таиланд готовится отметить день Макха Буча, продажа алкоголя будет запрещена 8 февраля
В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения китайским коронавирусом
Задержанный за оверстэй иностранец скончался в камере бангкокского аэропорта
Грабитель из Лопбури арестован
Союз российских соотечественников в Таиланде получил официальный статус
Почетное консульство России планируется открыть на севере Таиланда
Британец погиб в результате взрыва неисправного фейерверка в новогоднюю ночь
Владельца автомастерской расстреляли из автоматов Калашникова в Транге
Супруги с острова Тайвань задержаны при попытке вывезти из Таиланда 95 черепах
Сезон новогодних скидок начался в Таиланде

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI - Cooking Competition
QSI International School Phuket

 