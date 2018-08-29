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Военные распорядились навести порядок на Сурине

Командир 25-го пехотного полка Санти Сакунтанарак, являющийся старшим армейским офицером на Пхукете, проинспектировал Сурин и остался недоволен состоянием прилегающей к пляжу территории.

Таньялак Сакут

29 Августа 2018 15:35:09

Фото: Королевская армия Таиланда
Фото: Королевская армия Таиланда

По итогам инспекции 28 августа полковник Сакунтанарак отдал распоряжение привести в порядок территорию, где ведется уличная торговля продуктами питания и располагаются импровизированные кафе.

«Мы посетили Сурин с сотрудниками муниципалитета, чтобы указать им на неопрятность территории. Мы хотим, чтобы они добились там порядка и чистоты. Я понимаю, что любая работа требует у официальных лиц времени, но просто хочу видеть результаты их работы на пляжах тамбона Чернг-Талей», – заявил The Phuket News полковник Сакунтанарак.

«Я поинтересуюсь, возможно, на следующей неделе», – добавил он.

Полковник Сакунтанарак подчеркнул, что глава административной организации Чернг-Талей знает о том, что Сурин до сих пор сложно назвать благоустроенным пляжем.

«Все знают об этом», – заявил полковник.

Напомним, что в отношении Сурина у гражданcких властей и армейского руководства уже давно имеются большие планы. Так, еще в сентябре 2016 года был анонсирован проект по организации там масштабного парка под названием Rajabhakti Park за 800 млн бат. Как утверждали тогда руководители администрации Пхукета, идея создания парка принадлежала премьер-министру Праюту Чан-Оче.

В январе 2017 года губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан заявил, что проект был свернут, и вместо Rajabhakti Park на Сурине будет организован более скромный парк под названием Surin Public Park и с бюджетом в 12 млн бат.

Еще год спустя (в январе 2018) идея 800-миллионного парка была возрождена генералом Йодсаваном Райчароном, который выразил надежду, что правительство найдет средства на парк. Генерал Райчарон заявил, что рабочее название парка – Royal National Park of Surin Beach. Впрочем, с тех пор новостей по данной теме не появлялось.

 

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