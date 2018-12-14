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Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт

Заместитель пхукетского офиса Командования операций в сфере внутренней безопасности (ISOC) пригрозил ответственностью владельцам недвижимости, на чьей территории предприниматели-арендаторы продают контрафактную продукцию.

14 Декабря 2018, 01:00 PM
Фото: Phuket ISOC

Фото: Phuket ISOC

Капитан Боворн Пхромгэунгам озвучил предупреждение бизнесу после серии рейдов по борьбе с контрафактом, прошедших на этой неделе в Патонге и ТЦ Central Phuket. Среди прочих, в ходе операции были проверены магазины на Thaweewong Rd. и Bangla Rd.

В Патонге за торговлю подделками под товары известных брендов (Gucci, Adidas, Nike и т.д.) были задержаны 11 человек. В Central Phuket – три человека. В общей сложности было изъято 840 единиц контрафактной продукции. Стоимость изъятых товаров капитан Пхромгэунгам оценил в 100 тыс. бат.

Капитан Пхромгэунгам заявил, что представители Департамента интеллектуальной собственности вызовут для беседы представителей компаний, сдававших помещения торговцам контрафактом и напомнят им о недопустимости подобной практики.

«Это отдельно относится к владельцам магазинов и торговых лотков в Патонге, Ката и Кароне, на ночном рынке Нака-Маркет», – отметил капитан Пхромгэунгам.

 

 

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