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Военные попросили турбизнес Пхукета отказаться от услуг гидов-нелегалов

Заместитель начальника четвертого регионального командования Королевской армии Таиланда Вичан Суксонг провел встречу с представителями туристического бизнеса острова и попросил их отказаться от найма нелегальных гидов, включая иностранцев.

Новости Пхукета

18 Декабря 2018, 01:36 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Генерал-лейтенант Суксонг провел встречу в пхукетском офисе Министерства туризма и спорта 13 декабря. В мероприятии участвовали официальные лица и представители легальных гидов, которые воспользовались возможностью в очередной раз привлечь внимание к волнующей их проблеме конкуренции со стороны иностранцев и тайских гидов без лицензий. Генерал Суксонг поддержал легальных гидов и обратился к присутствовавшим представителям турбизнеса с просьбой не пользоваться услугами нелегалов.

«Я хочу, чтобы все сообща работали над созданием у Пхукета хорошего туристического образа. Поднятый сейчас вопрос касается безопасности туристов и защиты их от эксплуатации (навязывания услуг и т.д.). Все гиды должны работать на законных основаниях», – заявил генерал Суксонг.

Офицер отдельно коснулся китайского сегмента туристического рынка, отметив сокращение турпотока из этой страны, а следовательно и потребности в гидах. В последние годы именно нелегальные китайские гиды вызывали особое возмущение у легальных работников отрасли, причем дискуссия велась даже на национальном уровне. До этого самой ожесточенной критике подвергались нелегальные гиды из России. При этом аргументы турбизнеса в пользу найма (пусть незаконного) иностранцев в обоих случаях идентичны – для работы с туристами из-за рубежа гиды должны знать соответствующие языки. Легальные гиды на это традиционно отвечают, что проблем с иностранными языками у них нет.

 

 

 

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