Военные открыли полевую кухню для морских цыган в Раваи

Четвертое региональное командование Королевской армии Таиланда открыло полевую кухню в районе пирса в Раваи. Еда предназначена для жителей деревни морских цыган, находящейся в состоянии локдауна с 15 сентября.

Новости Пхукета

Полевая кухня четвертого регионального командования с 10 сентября обслуживает различные районы Пхукета, обеспечивая обедами людей. Оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса.

В понедельник, 20 сентября, кухня переместилась в Раваи. Участие в первой раздаче еды морским цыганам приняли глава района Арун Солос и постоянный секретарь провинции Пхукет Анупап Родкван. Также отмечается, что поддержку проекту оказал Андаманский фонд сохранения природных ресурсов.

Локдаун в деревне морских цыган в Раваи был введен по приказу губернатора провинции Пхукет Наронга Вунсиеу (приказ номер 5444/2564), подписанному 14 сентября. Срок действия распоряжения – до 28 числа.

Решение было принято спустя около двух недель после массового тестирования жителей цыганской деревни на коронавирус. При этом официальные лица так и не объявили о том, сколько зараженных было выявлено.

Согласно приказу, цыганское поселение было закрыто на въезд и выезд для всех лиц, кроме ограниченного списка людей, занятых в сфере доставки потребительских товаров, бытового газа, медицинского оборудования и лекарств, посылок и печатной продукции. Также к исключениям относятся автомобили скорой помощи, экстренных служб и государственных ведомств.

Контрольно-пропускные пункты оборудованы рядом с пирсом в Раваи и на Soi Mukdee (со стороны мыса Лэм-Ка-Яй). Решение о въезде или выезде того или иного транспорта принимают работающие на КПП сотрудники Минздрава.

Добавим, что сегодня военная полевая кухня должна обслуживать жителей Карона. Развернуть ее планируется на территории местного буддистского храма.







