Военные осмотрели выделенные им 3763 рая земли у аэропорта Пхукета

Вице-адмирал Апакорн Юконгкэу, возглавляющий третье региональное командование ВМФ Таиланда, дал разъяснения относительно планов военных на лес Банг-Кханун рядом с аэропортом Пхукета, где вооруженным силам выделили 3763 рая земли для их нужд. Офицер подтвердил планы по созданию там инфраструктуры для базирования нескольких подразделений, но заверил, что имеющих легальные плантации фермеров никто выселять в принудительном не будет. Военные дадут плантациям дожить срок, отведенный им природой. Для тех, кто занимает землю незаконно, никаких поблажек не предусмотрено.

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Вице-адмирал приехал на местность у международного аэропорта в прошлый четверг, 15 июня. На инспекцию были также приглашены местный деревенский староста, победитель выборов от Move Forward Чалермпонг Сэнгди и представители экологической группы Monsoon Garbage Thailand. Последних беспокоит будущее самого леса Банг-Кханун, который уже официально классифицирован как «выродившийся», но при этом имеет и статус охраняемого природного объекта.

Экономическая ценность местности сейчас заключается в плантациях гевеи, мангостинов и дурианов. Однако в будущем власти планируют в прямом смысле слова перековать орала на мечи. Именно в лесном массиве Банг-Кханун правительство выделило военным 3,8 тыс. рай земли для создания новых пунктов дислокации двух подразделений ПВО, командного центра ПВО, центра воздушной и морской обороны, а заодно батальона морской полиции.

Местные жители предсказуемо встретили план в штыки из опасений за свои плантации. Замглавы Саку Сурин Йотхарак говорил в апреле, что более сотни семей живут в этом районе, зарабатывая на жизнь выращиванием фруктов на территории, входящей в состав лесного массива Банг-Кханун. Вице-адмирал Юконгкэу заверил 15 июня, что фермеры смогут продолжить свой привычный труд до тех пор, пока их плантации не истощаться. От посадки новых деревьев офицер попросил воздержаться.

Однако этот подход не распространяется на людей, самовольно занявших землю. К примеру, непосредственно в хое инспекции с участием вице-адмирала было обнаружено одно нелегально возведенное здание, владельцу которого дали 15 дней на демонтаж. В случае неподчинения военные обещают, что снесут постройку сами. О возможности подать апелляцию ничего сказано не было.

«Местное население живет за счет этого леса, и мы готовы подтвердить, что никого принудительно выгонять не будем. Вы по-прежнему можете выращивать здесь, например, гевею, как делали раньше. Но когда у посаженных деревьев истечет срок продуктивной жизни, это должно прекратиться. Не сажайте новых деревьев», – заявил вице-адмирал Юконгкэу.

Напомним, что на территории лесного массива Банг-Кханун также находится государственный приют для бродячих собак, ситуация в котором настолько печально, что несколько лет назад он даже получал Королевское пожертвование в виде корма для животных.

Вице-адмирала Юконгкэу ничего не сказал о приюте в ходе инспекции 15 июня, но очевидно, что государственный объект был учтен в планах по будущему базированию вооруженных сил на севере Пхукета. Вопрос, скорее в том, смогут ли военные взять объект под свой патронаж, когда поселятся на выделенной им земле.