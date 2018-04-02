The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Военные обвинили один из отелей Патонга в клевете в свой адрес

Региональное армейское командование готовится заявить в полицию на отель, который в соцсетях заявил о вымогательстве со стороны офицеров вооруженных сил.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Апреля 2018 14:43:09

Фото: Кадр из видео с канала Cheng Yeap C на Youtube
Фото: Кадр из видео с канала Cheng Yeap C на Youtube

Генерал-лейтенант Пияват Наркванит, возглавляющий армейское командование по четвертому региону, подтвердил прессе, что армейские юристы готовятся подать заявление в полицию после того, как руководство одного из отелей Патонга заявило в соцсетях о том, что офицеры вооруженных сил вымогали у них деньги.

Как пояснил генерал Наркванит, решение было принято после того, как старший армейский офицер на Пхукете подполковник Сурасак Пынгйем предоставил письменные объяснения касательно инцидента.

Подполковник Пынгйем пояснил, что 27 марта он и еще несколько военнослужащих нанесли визит в отель (который позвоже обвинил военных в вымогательстве), поскольку получили жалобу от одного из бывших работников заведения, который считал, что его несправедливо уволили.

По словам подполковника, встреча с менеджментом была снята на видео, после чего опубликована в соцсетях с комментарием о том, что военные вымогали у руководителей бизнеса деньги.

Подполковник не рассказал, почему военные решили вмешаться в спор, находящийся в поле трудового права. При этом в ролике, который был выложен в соцсети, вопрос денег не упоминался, равно как и на другой записи, сделанной перед зданием отеля.

В настоящий момент, как пояснил генерал Наркванит, армейские юристы готовятся обратиться в полицию. Тайское законодательство классифицирует клевету и подрыв деловой репутации (диффамацию) как уголовное преступление. Если заявление военных будет принято, то полиция возбудит уголовное дело.

Также генерал Наркванит указал, что направил в полицию формальные запрос о переводе на другое место службы двух полицейских, сопровождавших отельное руководство на встрече.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Пассажирам рекомендовали выезжать в аэропорты заранее в Сонгкран
Пассажирам рекомендовали выезжать в аэропорты заранее в Сонгкран
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.