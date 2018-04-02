Военные обвинили один из отелей Патонга в клевете в свой адрес

Региональное армейское командование готовится заявить в полицию на отель, который в соцсетях заявил о вымогательстве со стороны офицеров вооруженных сил.

2 Апреля 2018 14:43:09

Фото: Кадр из видео с канала Cheng Yeap C на Youtube

Генерал-лейтенант Пияват Наркванит, возглавляющий армейское командование по четвертому региону, подтвердил прессе, что армейские юристы готовятся подать заявление в полицию после того, как руководство одного из отелей Патонга заявило в соцсетях о том, что офицеры вооруженных сил вымогали у них деньги.

Как пояснил генерал Наркванит, решение было принято после того, как старший армейский офицер на Пхукете подполковник Сурасак Пынгйем предоставил письменные объяснения касательно инцидента.

Подполковник Пынгйем пояснил, что 27 марта он и еще несколько военнослужащих нанесли визит в отель (который позвоже обвинил военных в вымогательстве), поскольку получили жалобу от одного из бывших работников заведения, который считал, что его несправедливо уволили.

По словам подполковника, встреча с менеджментом была снята на видео, после чего опубликована в соцсетях с комментарием о том, что военные вымогали у руководителей бизнеса деньги.

Подполковник не рассказал, почему военные решили вмешаться в спор, находящийся в поле трудового права. При этом в ролике, который был выложен в соцсети, вопрос денег не упоминался, равно как и на другой записи, сделанной перед зданием отеля.

В настоящий момент, как пояснил генерал Наркванит, армейские юристы готовятся обратиться в полицию. Тайское законодательство классифицирует клевету и подрыв деловой репутации (диффамацию) как уголовное преступление. Если заявление военных будет принято, то полиция возбудит уголовное дело.

Также генерал Наркванит указал, что направил в полицию формальные запрос о переводе на другое место службы двух полицейских, сопровождавших отельное руководство на встрече.