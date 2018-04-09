Военнослужащий ВМФ Таиланда найден мертвым в собственном доме на Пхукете

Военнослужащего ВМФ Таиланда обнаружили мертвым в собственном доме на Пхукете во второй половине дня 6 апреля.

9 Апреля 2018 11:52:07

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело моряка нашел его сослуживец Прамот Пенг-О, заподозривший неладное после того, как 48-летнего мужчину в течение двух дней никто не видел.

«Я отправился к его дому около 12:30 дня. Стоя у двери, я почувствовал запах гниющей плоти. Вскрыть дверь мне не удалось, так что я пробрался внутрь через окно и обнаружил тело», – рассказал Прамот Пенг-О.

Шеф полиции Чалонга Паксайот Тханонгсак рассказал, что его сотрудники не обнаружили признаков борьбы или насильственной смерти.

«Судя по состоянию тела, к моменту обнаружения он был мертв не более 48 часов», – добавил полковник Тханонгсак.

В доме погибшего правоохранители обнаружили нетронутыми как огнестрельное оружие погибшего, так и различные ценности, включая ювелирные изделия и наличные деньги. В настоящий момент полицейские ожидают результатов медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти военнослужащего.