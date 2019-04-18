Военнослужащий погиб в мотоциклетном ДТП на Пхукете

Полиция получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в районе фабрики Lipon Ice Factory около 4:30 утра четверга, 18 апреля.
На месте событий полицейские обнаружили тело 24-летнего военнослужащего Тханапона Удонпона и поврежденный скутер Yamaha Fino. От полученных травм (черепно-мозговая травма, перелом шеи) мужчина скончался на месте.
В полиции полагают, что Тханапон Удонпон мог уснуть за рулем. На месте событий полицейские обнаружили мотоциклетный шлем, но защита не смогла спасти жизнь военнослужащего.