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Военнослужащий погиб в мотоциклетном ДТП на Пхукете

Пхукетский мотоциклист скончался на месте после того, как потерял контроль над скутером и врезался в столб у фабрики по производству льда Lipon Ice Factory в тамбоне Срисунтхорн.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Апреля 2019, 06:03 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в районе фабрики Lipon Ice Factory около 4:30 утра четверга, 18 апреля.

На месте событий полицейские обнаружили тело 24-летнего военнослужащего Тханапона Удонпона и поврежденный скутер Yamaha Fino. От полученных травм (черепно-мозговая травма, перелом шеи) мужчина скончался на месте.

В полиции полагают, что Тханапон Удонпон мог уснуть за рулем. На месте событий полицейские обнаружили мотоциклетный шлем, но защита не смогла спасти жизнь военнослужащего.

 

 

 

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