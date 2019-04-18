Военнослужащий погиб в мотоциклетном ДТП на Пхукете

Пхукетский мотоциклист скончался на месте после того, как потерял контроль над скутером и врезался в столб у фабрики по производству льда Lipon Ice Factory в тамбоне Срисунтхорн.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Апреля 2019, 06:03 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб