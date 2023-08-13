Водяной смерч перевернул лодку с туристами в Таиланде

Экстренные службы Пхетчабури получили сообщение о кораблекрушении в бухте Банг-Табун около 17:30 вечера 12 августа, сообщила сегодня утром провинциальный офис Департамента связей с общественностью (PRD Phetchaburi). На момент публикации поиски двух пропавших пассажиров продолжались.
В сообщении властей говорится, что до берега не смогли добраться двое мужчин – некто Кританат Кхампанья и Чанин Чопантхонг. Официальные лица не уточнили, являются ли они местными жителями или туристами из Бангкока, приехавшими на берег Сиамского залива на выходные. Впрочем, судно выполняло именно экскурсионно-развлекательный рейс.
Лодка, которой управлял 63-летний Сампан Джинпинг, перевернулась недалеко от берега, где находились многочисленные очевидцы. Официальные лица не пояснили, как именно пропали люди. Шкиперы сперва убедился, что первая группа, включавшая всех женщин, добралась до берега, после поплыл назад к лодке за последними двумя мужчинами, но не смог их найти.
Водный смерч образовался в бухте Банг-Табун, куда выходит полноценная река, собирающаяся в районе моря из трех клонгов размером поменьше. На берегу находится большой буддистский храм, а также множество недорогих, но популярных рыбных ресторанов. Там же построена красивая смотровая площадка, имеется другая туристическая инфраструктура. Сам инцидент произошел в первый день трехдневных выходных, связанных с Днем матери.