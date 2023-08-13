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Водяной смерч перевернул лодку с туристами в Таиланде

Два человека числятся пропавшими без вести после инцидента в Сиамском заливе, где водяной смерч перевернул пассажирскую лодку с туристами 12 августа. В сообщении властей подтверждается, что судно возвращалось к берегу с экскурсии, а на борту были только тайские граждане. За штурвалом стоял 63-летний местный шкипер. После того, как его судно перевернулось, шкипер сперва убедился, что до берега добрались все находившиеся на борту женщины, а потом поплыл за двумя потерявшимися мужчинами, но их уже не нашел.

Новости Пхукета

13 Августа 2023, 12:35 PM
Смерч перевернул лодку с туристами в Пхетчабури во второй половине дня 12 августа. Фото: PRD Phetchaburi

Смерч перевернул лодку с туристами в Пхетчабури во второй половине дня 12 августа. Фото: PRD Phetchaburi

Экстренные службы Пхетчабури получили сообщение о кораблекрушении в бухте Банг-Табун около 17:30 вечера 12 августа, сообщила сегодня утром провинциальный офис Департамента связей с общественностью (PRD Phetchaburi). На момент публикации поиски двух пропавших пассажиров продолжались.

В сообщении властей говорится, что до берега не смогли добраться двое мужчин – некто Кританат Кхампанья и Чанин Чопантхонг. Официальные лица не уточнили, являются ли они местными жителями или туристами из Бангкока, приехавшими на берег Сиамского залива на выходные. Впрочем, судно выполняло именно экскурсионно-развлекательный рейс.

Лодка, которой управлял 63-летний Сампан Джинпинг, перевернулась недалеко от берега, где находились многочисленные очевидцы. Официальные лица не пояснили, как именно пропали люди. Шкиперы сперва убедился, что первая группа, включавшая всех женщин, добралась до берега, после поплыл назад к лодке за последними двумя мужчинами, но не смог их найти.

Водный смерч образовался в бухте Банг-Табун, куда выходит полноценная река, собирающаяся в районе моря из трех клонгов размером поменьше. На берегу находится большой буддистский храм, а также множество недорогих, но популярных рыбных ресторанов. Там же построена красивая смотровая площадка, имеется другая туристическая инфраструктура. Сам инцидент произошел в первый день трехдневных выходных, связанных с Днем матери. 

 

 

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