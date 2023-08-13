Водяной смерч перевернул лодку с туристами в Таиланде

Два человека числятся пропавшими без вести после инцидента в Сиамском заливе, где водяной смерч перевернул пассажирскую лодку с туристами 12 августа. В сообщении властей подтверждается, что судно возвращалось к берегу с экскурсии, а на борту были только тайские граждане. За штурвалом стоял 63-летний местный шкипер. После того, как его судно перевернулось, шкипер сперва убедился, что до берега добрались все находившиеся на борту женщины, а потом поплыл за двумя потерявшимися мужчинами, но их уже не нашел.

Новости Пхукета

13 Августа 2023, 12:35 PM

Смерч перевернул лодку с туристами в Пхетчабури во второй половине дня 12 августа. Фото: PRD Phetchaburi