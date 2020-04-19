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Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу

Прошедшие на этой неделе дожди позволили Пхукету немного пополнить запасы, но уровень воды в водохранилищах по-прежнему остается крайне низким. Озеро Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящемуся на дне старинному святилищу для духов То Тха Ми.

Новости Пхукета

19 Апреля 2020, 01:13 PM
Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу. Фото: PWA

Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу. Фото: PWA

Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу. Фото: PWA

Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу. Фото: PWA

Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу. Фото: PWA

Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу. Фото: PWA

Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу. Фото: PWA

Водохранилище Банг-Вад обмелело настолько, что открылся доступ к находящему на дне святилищу. Фото: PWA

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, по состоянию на 24 марта в водохранилище Банг-Вад содержалось 850 тыс. кубометров воды, что соответствовало 8,3% от максимального объема. При действовавшей тогда норме откачки воды для потребления этого хватало на 17 дней.

С тех пор норма откачки была сокращена вдвое (с 20 тыс. кубометров до 10 тыс.), но даже с учетом этого озеро в настоящий момент уже почти пустое. Как сообщил глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад, текущий объем запасов – всего 80 тыс. кубометров. Этой воды при действующей норме откачки хватит на восемь дней.

В беседе с The Phuket News господин Махамад отметил, что если дожди продолжатся, то и Банг-Вад сможет какое-то время продолжать поставлять воду в распределительную сеть. Когда запасы в нем иссякнуть, большей части острова придется полагаться на воду из находящихся в частной собственности небольших озер. Уже сейчас именно они снабжают значительную часть центрального Пхукета.

Отметим, что скрывавшееся до нынешнего года под водой святилище То Тха Ми было построено жителями Кату еще до того, как было принято организовать на этом месте водохранилище. К моменту запуска объекта в строй для духов было построено новое святилище, а старое оказалось на дне.

Как отметил глава пхукетского офиса Ирригационного управления (RIO) Пайрот Кхамтхон, пешего доступа к святилищу не было даже во время засухи 2002-2003 годов, когда запасов в водохранилище Банг-Вад было даже меньше, чем сейчас.

 

 

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