Водохранилища Пхукета заполнились до максимума

Глава пхукетского офиса Департамента ирригации Тхамманун Бамрунгпет заявил о том, что последние сентябрьские дожди привели к заполнению трех основных водохранилищ провинции до максимальной отметки. В озере Банг-Ньеу-Дам максимум даже превышен.

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Господин Бамрунгпет отметил, что за январь-сентябрь на острове выпало 2,26 тыс. мм осадков. Это ниже среднего показателя предыдущих лет, составляет 2,82 тыс. мм, но водохранилища, тем не менее, оказались заполненными до максимума, сообщает тайское государственное новостное агентство NNT. Ситуация вызывает у Департамента ирригации обеспокоенность.

«В результате осадков, особенно выпавших в последние три дня, количество поступившей в водохранилища воды составило около 53,7 тыс. кубометров воды», – заявил господин Бамрунгпет.

Водохранилище Банг-Вад в Кату сейчас заполнено на 94,4% (9,63 млн кубометров из 10,2 млн кубометров), водохранилище Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне – на 101% (7,2 млн кубометров при максимуме в 7,2 млн), водохранилище Кхлонг-Кратха в Чалонге – на 99,9% (4,13 млн кубометров из 4,14 млн).

Господин Бамрунгпет заверил, что пхукетский офис Департамента ирригации пристально следит за уровнем воды в водохранилищах и принимает меры, чтобы «сохранить так много воды, как только возможно, для использования в засуху».

В публикации NNT ничего не говорится о том, чем может грозить превышение максимального уровня воды в водохранилищах. Также в сообщении не упоминаются возможности по сбросу воды из указанных водоемов.

При этом NNT приводит предупреждения господина Бамрунгпета об угрозе оползней и наводнений. Первое предупреждение касается Камалы, Патонга и Кату; второе – Саку, Тхепкрасаттри, Таланга, Рассады и Самконга. Районы, в которых возможны наводнения, приведены в публикации агентства именно так, как указано выше, хотя тамбоны Саку и Тхепкрасаттри входят в состав округа Таланг, а Самконг находится на территории тамбона Рассада.

«Мы просим жителей быть начеку и готовыми к подобным экстренным ситуацией. Также мы просим следить за новостями властей о погоде и водоснабжении в этот период», – заявил господин Бамрунгпет.