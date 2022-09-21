Водохранилища Пхукета немного прирастут в объемах

За время коронавирусного кризиса Пхукет успел подготовить серию проектов, призванных повысить защищенность провинции от дефицита пресной воды, однако новостей о стратегическом решении – магистральной линии с материка – по-прежнему нет. Во всяком случае о нем не было сказано ни слова во время визита на остров заместителя главы Управления национальных водных ресурсов (ONWR) Саравута Чевапрасерта, который посетил провинцию 19 сентября и официально «запустил» три проекта, которые должны увеличить совокупную вместимость трех основных водохранилищ на 850 тыс. кубометров. В ходе поездки на Пхукет господин Чевапрасерт также презентовал проекте по повышению «водоотдачи» резервуара Клонг-Кратха в Чалонге и проинспектировал водохранилище Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне.

Новости Пхукета

Замглавы ONWR Саравут Чевапрасерт посетил Пхукет, однако новостей о магистральной линии водоснабжения с материка он с собой не привез. Фото: PR Phuket

Замглавы ONWR Саравут Чевапрасерт посетил Пхукет, однако новостей о магистральной линии водоснабжения с материка он с собой не привез. Фото: PR Phuket

Замглавы ONWR Саравут Чевапрасерт посетил Пхукет, однако новостей о магистральной линии водоснабжения с материка он с собой не привез. Фото: PR Phuket

Замглавы ONWR Саравут Чевапрасерт посетил Пхукет, однако новостей о магистральной линии водоснабжения с материка он с собой не привез. Фото: PR Phuket

Замглавы ONWR Саравут Чевапрасерт посетил Пхукет, однако новостей о магистральной линии водоснабжения с материка он с собой не привез. Фото: PR Phuket

Замглавы ONWR Саравут Чевапрасерт посетил Пхукет, однако новостей о магистральной линии водоснабжения с материка он с собой не привез. Фото: PR Phuket

Замглавы ONWR Саравут Чевапрасерт посетил Пхукет, однако новостей о магистральной линии водоснабжения с материка он с собой не привез. Фото: PR Phuket

Сообщая о визите столичного чиновника, PR-служба администрации Пхукета отметила, что одной из его целей был «мониторинг прогресса и планов по наращиванию резервов воды в сезон дождей для подготовки к любым будущим периодам засухи».

В материале приводится следующая раскладка по ситуации с пресной водой на Пхукете со слов господина Чевапрасерта. Ежегодное потребление, как он заявил, составляет 80,9 млн кубометров воды. Из них 21,53 млн обеспечивают три основных водохранилища (Банг-Вад, Банг-Ньеу-Дам и Кхлонг-Кратха). Скромные 1,49 млн обеспечивают некие «малые проекты по развитию водных ресурсов», которые при этом отличаются от «малых ресурсов воды», на которые приходится 9,75 млн. Вклад колодцев и скважин – 21,02 млн кубометров. Наконец, около 27,11 млн кубометров дают «источники подземных вод». В публикации PR Phuket не приводится расшифровки этих терминов.

«Общая потребность Пхукета в пресной воде, как ожидается, достигнет 87,67 млн кубометров к 2027 году, а к 2040 году она должна вырасти до 104,93 мн кубометров. По этой причине объемов имеющихся резервов воды недостаточно для удовлетворения потребностей, особенно нужд туризма», – заявил господин Чевапрасерт, подчеркнув, что провинции нужно наращивать способность запасать пресную воду в сезон дождей «для потребления жителями и отраслями экономики, особенно туристической отраслью, которая является драйвером экономики Пхукета и страны».

При этом в материале PR Phuket не упоминается стратегическое решение проблемы в виде магистральной линии водоснабжения из провинции Пханг-Нга, которая могла бы обеспечить Пхукет водой на годы вперед. Проект был одобрен кабинетом министров еще в 2019 году, но затем увяз в бюрократии. Сразу после вступления в должность губернатор Наронг Вунсиеу специально летал в Бангкок, чтобы обсудить инициативу на высшем уровне, однако никаких новостей о начале прокладки трубы так и не появилось.