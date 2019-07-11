Водохранилища Пхукета не увеличили запасы по сравнению с апрелем

Метеорологический департамента Таиланда (TMD) еще в мае объявил о наступлении в стране сезона дождей, который в последние годы принято официально именовать зеленым сезоном. И если судить по состоянию водохранилища Банг-Вад, второе определение выглядит более подходящим – дно значительной части озера покрыто зеленой травой, а уровень воды не сильно отличается от того, каким был два месяца назад. Подтверждают это и данные Ирригационного управления (PIO).

Новости Пхукета

12 Июля 2019, 09:52 AM

По состоянию на 9 июля объем запасов в озере Банг-Вад в Кату составляли всего 0,95 млн кубометров (из 10,2 млн). На конец апреля в водохранилище имелось 0,82 млн кубометров.

Как заявил в беседе с «Новостями Пхукета» старший специалист пхукетского офиса PIO Исара Анукун, по состоянию на 9 июля объем запасов в озере Банг-Вад в Кату составлял всего 0,95 млн кубометров (из 10,2 млн).

Не лучше ситуация была и в двух других водохранилищах. По итогам двух месяцев зеленого сезона в озере Банг-Ньеу в Срисунтхорне имелось 0,65 млн кубометров воды (из 7,2 млн), в озере Кхлонг-Кратха в Чалонге – 1,2 млн (из 4,3 млн возможных). Общие запасы трех водохранилищ составляли 2,8 млн.

Для сравнения: по состоянию на конец апреля в водохранилище Банг-Вад имелось 0,82 млн кубометров, в Банг-Ньеу – 0,77 млн, а Кхлонг-Кратха – 0,97 млн. Общие запасы составляли 2,56 млн.

При этом важно помнить, что у водохранилищ есть и «мертвый» объем, который использовать невозможно. Для озера Банг-Вад он, к примеру, составляет 0,27 млн кубометров.

«Уровень запасов во всех трех водохранилищах вызывает беспокойство», – признал господин Анукун.

По словам специалиста, у сложившейся ситуации несколько причин, включая низкий уровень запасов по состоянию на конец засушливого сезона, не самые обильные дожди в июне-июле, а также высокий уровень потребления. Последний фактор господин Анукун называет основным.

Практически вся вода, выпадающая в виде атмосферных осадков, не пополняет резервы в водохранилищах, а сразу отправляется в распределительную сеть и расходуется Пхукетом.

В пхукетском офисе Управления водоснабжения (PWA) также говорят, что вся выпадающая в виде осадков вода пока что уходит на текущее потребление, и запасы на следующий сезон не формируются. Глава отделения PWA на Пхукете Грайсорн Махамад признает, что сложившееся положение дел вызывает у него беспокойство, но одновременно заверяет, что воды все-таки «хватит на всех», поскольку на Пхукете есть еще и озера, находящиеся в частной собственности. В случае нехватки резервов PWA начнет закупать воду у них, как это было во время пика засухи нынешнего года.

По словам господина Махамада, его ведомство уже отправило запрос на выделение бюджета на закупку воды в размере 227,3 млн бат, причем с одним из поставщиков планируется контракт сразу на пять лет.

В долгосрочной перспективе решением могла бы стать прокладка магистральных линий водоснабжения из провинции Пханг-Нга и поставка пресной воды на остров с материка. Одна подобная труба уже проложена в районе моста Сарасин для обеспечения нужды жителей поселка Та-Чат-Чай и других населенных пунктов на севере Пхукета. При этом неоднократно обсуждавшийся проект по прокладке магистрали от озера Чео-Лан остается лишь перспективой отдаленного будущего. Последняя версия проекта не прошла экспертизу экологического воздействия EIA.